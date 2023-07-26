Путин отметил работу депутата Госдумы от Пермского края

Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских получила благодарность от Путина
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Заседание Законодательного собрания Пермского края 17 июня 2021 г. Пермь, ивенских ирина
Благодарность Ирине Ивенских вручил спикер ГД Вячеслав Володин Фото:

Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских получила благодарность от президента Владимира Путина за проделанную работу. Об этом Ивенских сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», подводя итоги завершившейся весенней сессии.

«Благодарность за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Ивенских Ирине Валентиновне», — сказано в благодарности, которую вручил депутату спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В свою очередь Ивенских поблагодарила коллег за «совместный труд, поддержку и доверие», отметив, что во время весенней сессии Дума приняла 500 законов. URA.RU рассказывало, что в 2022 году Ивенских, которая также является кандидатом психологических наук, отправилась в Мариуполь. Вместе с кризисными психологами из Прикамья она оказывала помощь жителям города.

Ирина Ивенских получила благодарность президента из рук Вячеслава Володина
Ирина Ивенских получила благодарность президента из рук Вячеслава Володина
Фото:

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Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских получила благодарность от президента Владимира Путина за проделанную работу. Об этом Ивенских сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», подводя итоги завершившейся весенней сессии. «Благодарность за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Ивенских Ирине Валентиновне», — сказано в благодарности, которую вручил депутату спикер Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь Ивенских поблагодарила коллег за «совместный труд, поддержку и доверие», отметив, что во время весенней сессии Дума приняла 500 законов. URA.RU рассказывало, что в 2022 году Ивенских, которая также является кандидатом психологических наук, отправилась в Мариуполь. Вместе с кризисными психологами из Прикамья она оказывала помощь жителям города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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