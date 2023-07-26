Путин отметил работу депутата Госдумы от Пермского края

Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских получила благодарность от Путина

26 июля 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Благодарность Ирине Ивенских вручил спикер ГД Вячеслав Володин Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских получила благодарность от президента Владимира Путина за проделанную работу. Об этом Ивенских сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», подводя итоги завершившейся весенней сессии. «Благодарность за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Ивенских Ирине Валентиновне», — сказано в благодарности, которую вручил депутату спикер Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь Ивенских поблагодарила коллег за «совместный труд, поддержку и доверие», отметив, что во время весенней сессии Дума приняла 500 законов. URA.RU рассказывало, что в 2022 году Ивенских, которая также является кандидатом психологических наук, отправилась в Мариуполь. Вместе с кризисными психологами из Прикамья она оказывала помощь жителям города. Ирина Ивенских получила благодарность президента из рук Вячеслава Володина Фото: Ирина Ивенских, «ВКонтакте»

Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских получила благодарность от президента Владимира Путина за проделанную работу. Об этом Ивенских сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», подводя итоги завершившейся весенней сессии. «Благодарность за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Ивенских Ирине Валентиновне», — сказано в благодарности, которую вручил депутату спикер Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь Ивенских поблагодарила коллег за «совместный труд, поддержку и доверие», отметив, что во время весенней сессии Дума приняла 500 законов. URA.RU рассказывало, что в 2022 году Ивенских, которая также является кандидатом психологических наук, отправилась в Мариуполь. Вместе с кризисными психологами из Прикамья она оказывала помощь жителям города.