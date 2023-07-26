Путин отметил работу депутата Госдумы от Пермского края

Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских получила благодарность от президента Владимира Путина за проделанную работу. Об этом Ивенских сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», подводя итоги завершившейся весенней сессии.
«Благодарность за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Ивенских Ирине Валентиновне», — сказано в благодарности, которую вручил депутату спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В свою очередь Ивенских поблагодарила коллег за «совместный труд, поддержку и доверие», отметив, что во время весенней сессии Дума приняла 500 законов. URA.RU рассказывало, что в 2022 году Ивенских, которая также является кандидатом психологических наук, отправилась в Мариуполь. Вместе с кризисными психологами из Прикамья она оказывала помощь жителям города.
Ирина Ивенских получила благодарность президента из рук Вячеслава Володина
Депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских получила благодарность от президента Владимира Путина за проделанную работу. Об этом Ивенских сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте», подводя итоги завершившейся весенней сессии. «Благодарность за вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу Ивенских Ирине Валентиновне», — сказано в благодарности, которую вручил депутату спикер Госдумы Вячеслав Володин. В свою очередь Ивенских поблагодарила коллег за «совместный труд, поддержку и доверие», отметив, что во время весенней сессии Дума приняла 500 законов. URA.RU рассказывало, что в 2022 году Ивенских, которая также является кандидатом психологических наук, отправилась в Мариуполь. Вместе с кризисными психологами из Прикамья она оказывала помощь жителям города.