Пермский депутат ГД Ивенских поработала психологом в Мариуполе. Видео

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Открытое заседание правительства. Пермь, ивенских ирина
Депутат Ирина Ивенских по образованию психолог Фото:

В Мариуполе побывали кризисные психологи из Перми, которые проводили для жителей тренинги по снижению стресса, прорабатывали с ними страхи и тревоги. В составе миссии работала и депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских, рассказали власти региона.

«В Мариуполе с гуманитарной миссией побывали кризисные психологи из Прикамья, в том числе депутат Госдумы, кандидат психологических наук Ирина Ивенских. Они оказали мариупольцам психологическую помощь: проводили тренинги на снижение уровня стресса, помогали проработать страхи и тревоги», — сообщается на станицах муниципалитетов Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

Ивенских на своей странице отметила, что они с коллегами «были в нужном месте, в нужное время и с теми людьми, которым они действительно нужны». Миссия работала в Мариуполе неделю. В будущем подобные визиты продолжатся.

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В Мариуполе побывали кризисные психологи из Перми, которые проводили для жителей тренинги по снижению стресса, прорабатывали с ними страхи и тревоги. В составе миссии работала и депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских, рассказали власти региона. «В Мариуполе с гуманитарной миссией побывали кризисные психологи из Прикамья, в том числе депутат Госдумы, кандидат психологических наук Ирина Ивенских. Они оказали мариупольцам психологическую помощь: проводили тренинги на снижение уровня стресса, помогали проработать страхи и тревоги», — сообщается на станицах муниципалитетов Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Ивенских на своей странице отметила, что они с коллегами «были в нужном месте, в нужное время и с теми людьми, которым они действительно нужны». Миссия работала в Мариуполе неделю. В будущем подобные визиты продолжатся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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