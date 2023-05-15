В Мариуполе побывали кризисные психологи из Перми, которые проводили для жителей тренинги по снижению стресса, прорабатывали с ними страхи и тревоги. В составе миссии работала и депутат Госдумы от Пермского края Ирина Ивенских, рассказали власти региона.
«В Мариуполе с гуманитарной миссией побывали кризисные психологи из Прикамья, в том числе депутат Госдумы, кандидат психологических наук Ирина Ивенских. Они оказали мариупольцам психологическую помощь: проводили тренинги на снижение уровня стресса, помогали проработать страхи и тревоги», — сообщается на станицах муниципалитетов Пермского края в соцсети «ВКонтакте».
Ивенских на своей странице отметила, что они с коллегами «были в нужном месте, в нужное время и с теми людьми, которым они действительно нужны». Миссия работала в Мариуполе неделю. В будущем подобные визиты продолжатся.
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