МВД Белоруссии: спецподразделения начали боевое слаживание с ЧВК «Вагнер»

26 июля 2023 в 23:40 Размер текста - 17 +

Надо пользоваться пока ЧВК «Вагнер» находится в Белоруссии, уверен Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Белоруссии внутренние войска и спецподразделения органов внутренних дел (ОВД) начали совместное боевое слаживание с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал замминистра внутренних дел республики, командующий внутренними войсками Николай Карпенков. «У нас закрытая связь, мы можем в любую минуту связаться, определить, что необходимо делать, рассчитать силы и средства и выполнять боевую задачу. У нас сейчас идут и занятия в плане подготовки специалистов…, но и идет боевое слаживание наших подразделений», — сказал Карпенко в интервью телеканалу СТВ. Он уточнил, что в обучении за основу взята задача по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Они работают в районе, а белорусские спецподразделения проводят разведку и блокируют район. При этом будет передаваться уникальный опыт применения артиллерии, который есть у ЧВК «Вагнер». Он также напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно пользоваться моментом, пока подразделение ЧВК «Вагнер» находится на их территории. Он посоветовал пользоваться уникальным опытом и проводить боевое слаживание. Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков обсудил с бойцами ЧВК «Вагнер» тему взаимодействия с компанией и обучения белорусских военнослужащих. Встреча прошла в учебном центре внутренних войск МВД, сообщили в ведомстве. На встрече МВД Беларуси также обсудило с ЧВК «Вагнер» защиту границы с Польшей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белоруссии внутренние войска и спецподразделения органов внутренних дел (ОВД) начали совместное боевое слаживание с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал замминистра внутренних дел республики, командующий внутренними войсками Николай Карпенков. «У нас закрытая связь, мы можем в любую минуту связаться, определить, что необходимо делать, рассчитать силы и средства и выполнять боевую задачу. У нас сейчас идут и занятия в плане подготовки специалистов…, но и идет боевое слаживание наших подразделений», — сказал Карпенко в интервью телеканалу СТВ. Он уточнил, что в обучении за основу взята задача по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Они работают в районе, а белорусские спецподразделения проводят разведку и блокируют район. При этом будет передаваться уникальный опыт применения артиллерии, который есть у ЧВК «Вагнер». Он также напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно пользоваться моментом, пока подразделение ЧВК «Вагнер» находится на их территории. Он посоветовал пользоваться уникальным опытом и проводить боевое слаживание. Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков обсудил с бойцами ЧВК «Вагнер» тему взаимодействия с компанией и обучения белорусских военнослужащих. Встреча прошла в учебном центре внутренних войск МВД, сообщили в ведомстве. На встрече МВД Беларуси также обсудило с ЧВК «Вагнер» защиту границы с Польшей.