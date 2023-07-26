МВД Белоруссии: спецподразделения начали боевое слаживание с ЧВК «Вагнер»

В Белоруссии внутренние войска и спецподразделения органов внутренних дел (ОВД) начали совместное боевое слаживание с бойцами ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал замминистра внутренних дел республики, командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
«У нас закрытая связь, мы можем в любую минуту связаться, определить, что необходимо делать, рассчитать силы и средства и выполнять боевую задачу. У нас сейчас идут и занятия в плане подготовки специалистов…, но и идет боевое слаживание наших подразделений», — сказал Карпенко в интервью телеканалу СТВ. Он уточнил, что в обучении за основу взята задача по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Они работают в районе, а белорусские спецподразделения проводят разведку и блокируют район. При этом будет передаваться уникальный опыт применения артиллерии, который есть у ЧВК «Вагнер».
Он также напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно пользоваться моментом, пока подразделение ЧВК «Вагнер» находится на их территории. Он посоветовал пользоваться уникальным опытом и проводить боевое слаживание.
Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков обсудил с бойцами ЧВК «Вагнер» тему взаимодействия с компанией и обучения белорусских военнослужащих. Встреча прошла в учебном центре внутренних войск МВД, сообщили в ведомстве. На встрече МВД Беларуси также обсудило с ЧВК «Вагнер» защиту границы с Польшей.
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