Строительство водопровода в пермской деревне срывается из-за жалобы

В пермской деревне Дубовая срывается строительство водопровода из-за жалобы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Определение подрядчика для строительства водопровода в деревне Дубовая, Чайковского городского округа (Пермский край) остановлено из-за жалобы в антимонопольную службу. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Определение подрядчика приостановлено по жалобе. Объект закупки: строительство водопровода в д. Дубовая, Чайковский городской округ. Жалобу направила ООО «Финансово-промышленная компания «Новые энергосберегающие технологии». Жалоба рассматривается в управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю», — указано в документации на сайте госзакупок.

Уточняется, что начальная цена контракта на строительство водопровода в деревне Дубовая составляла 65 миллионов 315 тысяч рублей. В ходе торгов были поданы четыре ценовых предложения от участников электронного аукциона. По данным сервиса СБИС, ООО «Финансово-промышленная компания «Новые энергосберегающие технологии», подавшее жалобу, зарегистрировано в Удмуртии.

Ранее в Прикамье включили в реестр недобросовестных подрядчиков московскую проектную организацию за срыв реализации национального проекта по обеспечению жителей качественной водой. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского управления ФАС.