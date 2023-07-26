26 июля 2023

Строительство водопровода в пермской деревне срывается из-за жалобы

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, заседание, подпись документов, гибдд, руки
В пермской деревне Дубовая срывается строительство водопровода из-за жалобы Фото:

Определение подрядчика для строительства водопровода в деревне Дубовая, Чайковского городского округа (Пермский край) остановлено из-за жалобы в антимонопольную службу. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Определение подрядчика приостановлено по жалобе. Объект закупки: строительство водопровода в д. Дубовая, Чайковский городской округ. Жалобу направила ООО «Финансово-промышленная компания «Новые энергосберегающие технологии». Жалоба рассматривается в управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю», — указано в документации на сайте госзакупок.

Уточняется, что начальная цена контракта на строительство водопровода в деревне Дубовая составляла 65 миллионов 315 тысяч рублей. В ходе торгов были поданы четыре ценовых предложения от участников электронного аукциона. По данным сервиса СБИС, ООО «Финансово-промышленная компания «Новые энергосберегающие технологии», подавшее жалобу, зарегистрировано в Удмуртии.

Ранее в Прикамье включили в реестр недобросовестных подрядчиков московскую проектную организацию за срыв реализации национального проекта по обеспечению жителей качественной водой. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского управления ФАС.

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Определение подрядчика для строительства водопровода в деревне Дубовая, Чайковского городского округа (Пермский край) остановлено из-за жалобы в антимонопольную службу. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. «Определение подрядчика приостановлено по жалобе. Объект закупки: строительство водопровода в д. Дубовая, Чайковский городской округ. Жалобу направила ООО «Финансово-промышленная компания «Новые энергосберегающие технологии». Жалоба рассматривается в управлении федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю», — указано в документации на сайте госзакупок. Уточняется, что начальная цена контракта на строительство водопровода в деревне Дубовая составляла 65 миллионов 315 тысяч рублей. В ходе торгов были поданы четыре ценовых предложения от участников электронного аукциона. По данным сервиса СБИС, ООО «Финансово-промышленная компания «Новые энергосберегающие технологии», подавшее жалобу, зарегистрировано в Удмуртии. Ранее в Прикамье включили в реестр недобросовестных подрядчиков московскую проектную организацию за срыв реализации национального проекта по обеспечению жителей качественной водой. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского управления ФАС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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