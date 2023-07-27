Челябинский полицейский нашел в лесу малыша, гуляющего без родителей

27 июля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Мальчик не смог рассказать, как оказался в лесу Фото: Илья Московец © URA.RU В Курчатовском районе Челябинска полицейский Кенисхан Сергалеев, гуляя с сыном, спас потерявшегося двухлетнего мальчика. Родители не знали о пропаже ребенка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Майор Кенисхан Сергалеев, гуляя вечером с сыном в лесу, встретил мальчика, на вид не больше двух лет. Родители не подозревали о пропаже ребенка, за ним должна была следить старшая сестра», — рассказали в ведомстве. Мужчине пришлось обойти несколько дворов, прежде чем найти родственников ребенка. Он отправил фото малыша в чат микрорайона, позвонил в дежурную часть полиции и отправился дальше. Рядом с одним из домов оказалась десятилетняя сестра ребенка. Девочка отвлеклась и не заметила пропажу младшего брата. По адресу вызван сотрудник ПДН. С родителями проведена беседа.

В Курчатовском районе Челябинска полицейский Кенисхан Сергалеев, гуляя с сыном, спас потерявшегося двухлетнего мальчика. Родители не знали о пропаже ребенка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Майор Кенисхан Сергалеев, гуляя вечером с сыном в лесу, встретил мальчика, на вид не больше двух лет. Родители не подозревали о пропаже ребенка, за ним должна была следить старшая сестра», — рассказали в ведомстве. Мужчине пришлось обойти несколько дворов, прежде чем найти родственников ребенка. Он отправил фото малыша в чат микрорайона, позвонил в дежурную часть полиции и отправился дальше. Рядом с одним из домов оказалась десятилетняя сестра ребенка. Девочка отвлеклась и не заметила пропажу младшего брата. По адресу вызван сотрудник ПДН. С родителями проведена беседа.