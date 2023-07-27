Челябинский полицейский нашел в лесу малыша, гуляющего без родителей

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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область, сгоревший лес, последствия пожара
Мальчик не смог рассказать, как оказался в лесу Фото:

В Курчатовском районе Челябинска полицейский Кенисхан Сергалеев, гуляя с сыном, спас потерявшегося двухлетнего мальчика. Родители не знали о пропаже ребенка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Майор Кенисхан Сергалеев, гуляя вечером с сыном в лесу, встретил мальчика, на вид не больше двух лет. Родители не подозревали о пропаже ребенка, за ним должна была следить старшая сестра», — рассказали в ведомстве.

Мужчине пришлось обойти несколько дворов, прежде чем найти родственников ребенка. Он отправил фото малыша в чат микрорайона, позвонил в дежурную часть полиции и отправился дальше.

Рядом с одним из домов оказалась десятилетняя сестра ребенка. Девочка отвлеклась и не заметила пропажу младшего брата. По адресу вызван сотрудник ПДН. С родителями проведена беседа.

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В Курчатовском районе Челябинска полицейский Кенисхан Сергалеев, гуляя с сыном, спас потерявшегося двухлетнего мальчика. Родители не знали о пропаже ребенка, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Майор Кенисхан Сергалеев, гуляя вечером с сыном в лесу, встретил мальчика, на вид не больше двух лет. Родители не подозревали о пропаже ребенка, за ним должна была следить старшая сестра», — рассказали в ведомстве. Мужчине пришлось обойти несколько дворов, прежде чем найти родственников ребенка. Он отправил фото малыша в чат микрорайона, позвонил в дежурную часть полиции и отправился дальше. Рядом с одним из домов оказалась десятилетняя сестра ребенка. Девочка отвлеклась и не заметила пропажу младшего брата. По адресу вызван сотрудник ПДН. С родителями проведена беседа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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