Муж телеведущей Ларисы Гузеевой раскритиковал сервис в отелях Перми

27 июля 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

По мнению ресторатора, отелям не хватает вкусной еды и внимания к мелочам Фото: Анна Майорова © URA.RU Российский ресторатор Игорь Бухаров, являющийся супругом известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, раскритиковал сервис в отелях Перми. На презентации олимпиады по кулинарному искусству и сервису, которая пройдет в краевой столице в августе, Бухаров рассказал URA.RU, что был неприятно удивлен отсутствию в гостиничном номере бритвенных принадлежностей. «Самая болезненная тема — услуги отелей. Все мечтают получить как можно больше звезд, но сейчас это не важно. Важны услуги, и как вы их делаете. У пермских отелей есть небольшие огрехи, например, в четырехзвездочном отеле нет бритвенных наборов. Но у них они должны быть. Из таких мелочей и складывается престиж», — сказал Бухаров корреспонденту агентства. Ресторатору также не понравились в отеле завтраки. Игорь Бухаров отметил, что шведский стол разнообразный, но еда невкусная. «Пермским отелям нужно нанимать рестораторов, которые будут готовить хорошие завтраки. Важна услуга, как вы ее делаете. Вы же можете стоимость номера обозначить хоть в миллион долларов. Но вопрос в том, приедут к вам или нет», — добавил Бухаров. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с 25 по 27 августа пройдет всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева. Сотни кулинаров и поваров из 40 регионов России будут бороться за звание лучшего в различных номинациях. Эта олимпиада проводится в третий раз, в этом году она станет частью событийной программы 300-летия Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский ресторатор Игорь Бухаров, являющийся супругом известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, раскритиковал сервис в отелях Перми. На презентации олимпиады по кулинарному искусству и сервису, которая пройдет в краевой столице в августе, Бухаров рассказал URA.RU, что был неприятно удивлен отсутствию в гостиничном номере бритвенных принадлежностей. «Самая болезненная тема — услуги отелей. Все мечтают получить как можно больше звезд, но сейчас это не важно. Важны услуги, и как вы их делаете. У пермских отелей есть небольшие огрехи, например, в четырехзвездочном отеле нет бритвенных наборов. Но у них они должны быть. Из таких мелочей и складывается престиж», — сказал Бухаров корреспонденту агентства. Ресторатору также не понравились в отеле завтраки. Игорь Бухаров отметил, что шведский стол разнообразный, но еда невкусная. «Пермским отелям нужно нанимать рестораторов, которые будут готовить хорошие завтраки. Важна услуга, как вы ее делаете. Вы же можете стоимость номера обозначить хоть в миллион долларов. Но вопрос в том, приедут к вам или нет», — добавил Бухаров. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми с 25 по 27 августа пройдет всероссийская олимпиада по кулинарному искусству и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева. Сотни кулинаров и поваров из 40 регионов России будут бороться за звание лучшего в различных номинациях. Эта олимпиада проводится в третий раз, в этом году она станет частью событийной программы 300-летия Перми.