Четыре муниципалитета Свердловской области получат дополнительные деньги на дороги

Богданович, Нижний Тагил, Белоярский и Пелым в Свердловской области получат дополнительные средства на ремонт и строительство дорог. На эти цели будет направлено порядка 141,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на информационном портале правительства Свердловской области.
«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил дополнительно 141,7 миллиона рублей четырем муниципалитетам на ремонты и строительство дорог. Распределение межбюджетных трансфертов утверждено постановлением регионального правительства», — сообщается на сайте регионального правительства.
Богданович получит 63 миллиона рублей на капитальный ремонт моста через реку Кунару на улице Степана Разина. Нижнему Тагилу выделено 25,3 миллиона рублей на продолжение ремонта Исинского тракта. Белоярскому городскому округу направлено 23,4 миллиона рублей на текущие ремонты улично-дорожной сети. Пелым получит 30 миллионов на первый этап строительства дороги к поселку Атымья.
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