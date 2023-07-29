29 июля 2023
28 июля 2023

В Пермский край придут сильные дожди и град

© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Тюмень , туча, туча над городом, ливень, дождь в городе
Синоптики прогнозируют дождь и град 30—31 июля в Пермском крае Фото:

В Пермский край 30 и 31 июля придут сильные дожди, местами синоптики прогнозируют град. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Прикамью.

«По данным Пермского ЦГМС, вечером 30 и 31 июля местами по краю ожидаются гроза, днем сильный дождь, град. При грозе порывы ветра днем 17—22 м/с», — говорится в telegram-канале ведомства.

Спасатели призвали пермяков быть осторожными и соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных явлениях. По данным ведомства, в некоторых регионах Приволжского федерального округа 29 июля прошел ливень и был сильный ветер. В результате из-за непогоды упали 550 деревьев, у 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли, пострадали 76 человек, девять погибли.

Ранее метеорологи предупреждали, что жаркая погода сохранится в Пермском крае и 31 июля. По предварительному прогнозу, начало августа в Прикамье также будет жарким, местами пройдут дожди.

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В Пермский край 30 и 31 июля придут сильные дожди, местами синоптики прогнозируют град. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Прикамью. «По данным Пермского ЦГМС, вечером 30 и 31 июля местами по краю ожидаются гроза, днем сильный дождь, град. При грозе порывы ветра днем 17—22 м/с», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали пермяков быть осторожными и соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных явлениях. По данным ведомства, в некоторых регионах Приволжского федерального округа 29 июля прошел ливень и был сильный ветер. В результате из-за непогоды упали 550 деревьев, у 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли, пострадали 76 человек, девять погибли. Ранее метеорологи предупреждали, что жаркая погода сохранится в Пермском крае и 31 июля. По предварительному прогнозу, начало августа в Прикамье также будет жарким, местами пройдут дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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