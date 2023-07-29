В Пермский край придут сильные дожди и град

30 июля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют дождь и град 30—31 июля в Пермском крае Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Пермский край 30 и 31 июля придут сильные дожди, местами синоптики прогнозируют град. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Прикамью. «По данным Пермского ЦГМС, вечером 30 и 31 июля местами по краю ожидаются гроза, днем сильный дождь, град. При грозе порывы ветра днем 17—22 м/с», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали пермяков быть осторожными и соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных явлениях. По данным ведомства, в некоторых регионах Приволжского федерального округа 29 июля прошел ливень и был сильный ветер. В результате из-за непогоды упали 550 деревьев, у 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли, пострадали 76 человек, девять погибли. Ранее метеорологи предупреждали, что жаркая погода сохранится в Пермском крае и 31 июля. По предварительному прогнозу, начало августа в Прикамье также будет жарким, местами пройдут дожди.

В Пермский край 30 и 31 июля придут сильные дожди, местами синоптики прогнозируют град. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Прикамью. «По данным Пермского ЦГМС, вечером 30 и 31 июля местами по краю ожидаются гроза, днем сильный дождь, град. При грозе порывы ветра днем 17—22 м/с», — говорится в telegram-канале ведомства. Спасатели призвали пермяков быть осторожными и соблюдать правила безопасности при неблагоприятных погодных явлениях. По данным ведомства, в некоторых регионах Приволжского федерального округа 29 июля прошел ливень и был сильный ветер. В результате из-за непогоды упали 550 деревьев, у 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли, пострадали 76 человек, девять погибли. Ранее метеорологи предупреждали, что жаркая погода сохранится в Пермском крае и 31 июля. По предварительному прогнозу, начало августа в Прикамье также будет жарким, местами пройдут дожди.