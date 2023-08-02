Екатеринбуржцы выступили против стройки «китайской стены» из-за страха остаться без освещения. Фото

02 августа 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга негодуют из-за строительства нового ЖК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель компании застройщика «Нижнеисетский пруд» Александр Подкорытов запустил строительство в Екатеринбурге 29-этажки на проспекте Космонавтов, которую прозвали «китайской стеной» из-за ее размеров. Будущие жители соседнего дома «Космонавтов 11» переживают, что новостройка перекроет им дневной свет, а также о том, что они не поделят инфраструктуру ЖК с новыми жильцами. С такими обращениями екатеринбуржцы обратились в редакцию URA.RU. Объект на 961 квартир, из которых большинство студий и «однушек», возводится на месте завода горноспасательного оборудования. Специализированным застройщиком выступил ООО «Нижнеисетский пруд», проектная документация находится в открытом доступе на единой информационной системе жилищного строительства. Администрация Екатеринбурга уже выдала разрешение на возведение проекта. Будущим жильцам дома от группы компаний «ПИК», стоящего позади строящегося ЖК «Космонавтов 9», это не понравилось. Они уверены, что здание перекроет обзор, тем самым нарушит нормы инсоляции. «К тому же мы все относимся к детской и взрослой поликлинике на Динамо, к садику на Мамина-Сибиряка, к школе туда же — мы как все разместимся? Через несколько лет „ПИК“ построит сады и школу, но поликлиники в районе нет. У нас не останется свободных парковочных мест», — сетует собеседница агентства, купившая квартиру в доме «Космонавтов 11» Алина (имя изменено прим. URA.RU). Жители соседней «свечки» собирали подписи на запрет строительства «китайской стены» еще до одобрения проекта администрацией Екатеринбурга. Данная акция к результату не привела. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у представителей проекта «Космонавтов 9». «Несмотря на то, что между 11 и 9 домами расстояние в 34 метра, мы первым делом предусмотрели нормы инсоляции 2,5 часа (уровень естественной освещенности квартиры или дома — прим. URA.RU) у соседних ЖК. На момент стройки забор огораживает работу, из-за этого людям может показаться, что дом будет стоять слишком близко, но это не так», — сказал начальник участка строящегося ЖК Николай. Также в проекте предусматривается паркинг и детская площадка над ним. По словам Николая, весь первый этаж ЖК «Космонавтов 9» займет частная поликлиника, в которой будут работать детские врачи, врачи общей терапии и другие по узкой специализации. «Сейчас идут переговоры. Сразу после возведения дома планируем сдать первые этажи под поликлинику», — добавил он. Связаться с начальником департамента архитектуры и градостроительства Русланом Габдрахмановым корреспонденту агентства не удалось. Бывший начальник отделения Михаил Вяткин отметил, что инсоляция является важнейшим критерием при проектировке здания. «Если между домами многоэтажек расстояние в 34 метра, а нормы инсоляции соблюдены, то в этом нет ничего страшного», — считает собеседник агентства. Фото: корреспондент URA.RU Владислав Панченко Фото: корреспондент URA.RU Владислав Панченко Фото: корреспондент URA.RU Владислав Панченко Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководитель компании застройщика «Нижнеисетский пруд» Александр Подкорытов запустил строительство в Екатеринбурге 29-этажки на проспекте Космонавтов, которую прозвали «китайской стеной» из-за ее размеров. Будущие жители соседнего дома «Космонавтов 11» переживают, что новостройка перекроет им дневной свет, а также о том, что они не поделят инфраструктуру ЖК с новыми жильцами. С такими обращениями екатеринбуржцы обратились в редакцию URA.RU. Объект на 961 квартир, из которых большинство студий и «однушек», возводится на месте завода горноспасательного оборудования. Специализированным застройщиком выступил ООО «Нижнеисетский пруд», проектная документация находится в открытом доступе на единой информационной системе жилищного строительства. Администрация Екатеринбурга уже выдала разрешение на возведение проекта. Будущим жильцам дома от группы компаний «ПИК», стоящего позади строящегося ЖК «Космонавтов 9», это не понравилось. Они уверены, что здание перекроет обзор, тем самым нарушит нормы инсоляции. «К тому же мы все относимся к детской и взрослой поликлинике на Динамо, к садику на Мамина-Сибиряка, к школе туда же — мы как все разместимся? Через несколько лет „ПИК“ построит сады и школу, но поликлиники в районе нет. У нас не останется свободных парковочных мест», — сетует собеседница агентства, купившая квартиру в доме «Космонавтов 11» Алина (имя изменено прим. URA.RU). Жители соседней «свечки» собирали подписи на запрет строительства «китайской стены» еще до одобрения проекта администрацией Екатеринбурга. Данная акция к результату не привела. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у представителей проекта «Космонавтов 9». «Несмотря на то, что между 11 и 9 домами расстояние в 34 метра, мы первым делом предусмотрели нормы инсоляции 2,5 часа (уровень естественной освещенности квартиры или дома — прим. URA.RU) у соседних ЖК. На момент стройки забор огораживает работу, из-за этого людям может показаться, что дом будет стоять слишком близко, но это не так», — сказал начальник участка строящегося ЖК Николай. Также в проекте предусматривается паркинг и детская площадка над ним. По словам Николая, весь первый этаж ЖК «Космонавтов 9» займет частная поликлиника, в которой будут работать детские врачи, врачи общей терапии и другие по узкой специализации. «Сейчас идут переговоры. Сразу после возведения дома планируем сдать первые этажи под поликлинику», — добавил он. Связаться с начальником департамента архитектуры и градостроительства Русланом Габдрахмановым корреспонденту агентства не удалось. Бывший начальник отделения Михаил Вяткин отметил, что инсоляция является важнейшим критерием при проектировке здания. «Если между домами многоэтажек расстояние в 34 метра, а нормы инсоляции соблюдены, то в этом нет ничего страшного», — считает собеседник агентства.