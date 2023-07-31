Жители ХМАО решили смотреть новую российскую комедию вместо фильма с Джонни Деппом

Комедия «За Палыча!» за уикенд заработала в кинотеатрах ХМАО больше фильма «Жанна Дюбарри»

Отечественная лента собрала за уикенд кассу в два раза больше зарубежного кино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство жителей Ханты-Мансийского автономного округа предпочли смотреть в кинотеатрах новую российскую комедию «За Палыча!» вместо фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом. Отечественная лента собрала за свой первый уикенд кассу в два раза больше зарубежного кино.

«Сборы фильма „За Палыча!“ за уикенд с 27 по 30 июля составили 687 тысяч рублей. „Жанна Дюбарри“ за это время заработала 360 тысяч», — следует из данных единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах.

Российская комедия рассказывает про молодого Тему Голубя — сына влиятельных и богатых родителей, который попал в армию, а затем столкнулся с моральным выбором. «Жанна Дюбарри» — французская драма о женщине, которая выбивается из нищеты. Сам Депп играет ее покровителя — графа Дюбарри.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО предпочли смотреть «Чебурашку» вместо нового фильма Гая Ричи. Тогда речь шла о картине «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать».