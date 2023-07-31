31 июля 2023

Пермский оборонный завод расширяет производство

Пермское НПО «Искра» модернизирует площадку для выполнения гособоронзаказа
© Служба новостей «URA.RU»
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Республика Казахстан. архив. Пермь, ракета, байконур, космодром, Роскосмос, стартовый стол, гагаринский старт, союз фм
НПО «Искра» работает и на космическую отрасль Фото:

В Перми научно-производственное объединение «Искра» получило разрешение на смену территориального зонирования своих производственных площадок. Как пояснили в правительстве Пермского края, это позволит реконструировать и перевооружить производство продукции оборонно-промышленного комплекса.

«Изменение территориальных зон даст толчок для развития производственных мощностей и, как следствие, успешное выполнение государственного оборонного заказа. Проект прошел публичные слушания», — цитирует сайт правительства края сообщение регионального минимущества.

Предприятие ранее запросило у комиссии по землепользованию и застройке установить на земельные участки на улицах Веденеева и Новозвягинской зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности. В минимущества утверждают, что инженерные решения и природоохранные мероприятия, предусмотренные проектом завода, исключают негативное влияние на окружающую среду.

НПО «Искра» входит в состав госкорпорации «Роскосмос». Завод производит продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли.

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В Перми научно-производственное объединение «Искра» получило разрешение на смену территориального зонирования своих производственных площадок. Как пояснили в правительстве Пермского края, это позволит реконструировать и перевооружить производство продукции оборонно-промышленного комплекса. «Изменение территориальных зон даст толчок для развития производственных мощностей и, как следствие, успешное выполнение государственного оборонного заказа. Проект прошел публичные слушания», — цитирует сайт правительства края сообщение регионального минимущества. Предприятие ранее запросило у комиссии по землепользованию и застройке установить на земельные участки на улицах Веденеева и Новозвягинской зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности. В минимущества утверждают, что инженерные решения и природоохранные мероприятия, предусмотренные проектом завода, исключают негативное влияние на окружающую среду. НПО «Искра» входит в состав госкорпорации «Роскосмос». Завод производит продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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