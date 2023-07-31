Пермский оборонный завод расширяет производство

В Перми научно-производственное объединение «Искра» получило разрешение на смену территориального зонирования своих производственных площадок. Как пояснили в правительстве Пермского края, это позволит реконструировать и перевооружить производство продукции оборонно-промышленного комплекса.
«Изменение территориальных зон даст толчок для развития производственных мощностей и, как следствие, успешное выполнение государственного оборонного заказа. Проект прошел публичные слушания», — цитирует сайт правительства края сообщение регионального минимущества.
Предприятие ранее запросило у комиссии по землепользованию и застройке установить на земельные участки на улицах Веденеева и Новозвягинской зоны производственно-коммунальных объектов III класса вредности. В минимущества утверждают, что инженерные решения и природоохранные мероприятия, предусмотренные проектом завода, исключают негативное влияние на окружающую среду.
НПО «Искра» входит в состав госкорпорации «Роскосмос». Завод производит продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли.
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