В челябинском госфонде «Защитники Отечества» помогли участнику СВО, потерявшему память

Сотрудники фонда добились операции по восстановлению целостности черепа бойца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области обратилась сестра участника СВО, который из-за серьезного ранения потерял память. Об этом URA.RU рассказали 1 августа в пресс-службе отделения.

«Во время выездного приема фонда в Аргаяше поступило обращение сестры бойца СВО, который ничего не помнит после тяжелого черепно-мозгового ранения. Соцкоординатор Альберт Чомаев разработал алгоритм действий по восстановлению документов, оказывает семье содействие», — уточнили в пресс-службе.

Замруководителя филиала по медицине Андрей Устинов организовал осмотр бойца у невролога Областного госпиталя ветеранов войн. Вскоре мужчине сделают операцию по восстановлению целостности черепа в нейрохирургии областной клинической больницы.