В челябинском госфонде «Защитники Отечества» помогли участнику СВО, потерявшему память

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Больница. Операция сердце. Аортокоронарное шунтирование. Медицина. Хирургия. Врач. Челябинск, операционная, операция на сердце, медик, гигиена, медицина, врач, больница, доктор
Сотрудники фонда добились операции по восстановлению целостности черепа бойца Фото:

В филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области обратилась сестра участника СВО, который из-за серьезного ранения потерял память. Об этом URA.RU рассказали 1 августа в пресс-службе отделения.

«Во время выездного приема фонда в Аргаяше поступило обращение сестры бойца СВО, который ничего не помнит после тяжелого черепно-мозгового ранения. Соцкоординатор Альберт Чомаев разработал алгоритм действий по восстановлению документов, оказывает семье содействие», — уточнили в пресс-службе.

Замруководителя филиала по медицине Андрей Устинов организовал осмотр бойца у невролога Областного госпиталя ветеранов войн. Вскоре мужчине сделают операцию по восстановлению целостности черепа в нейрохирургии областной клинической больницы.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области обратилась сестра участника СВО, который из-за серьезного ранения потерял память. Об этом URA.RU рассказали 1 августа в пресс-службе отделения. «Во время выездного приема фонда в Аргаяше поступило обращение сестры бойца СВО, который ничего не помнит после тяжелого черепно-мозгового ранения. Соцкоординатор Альберт Чомаев разработал алгоритм действий по восстановлению документов, оказывает семье содействие», — уточнили в пресс-службе. Замруководителя филиала по медицине Андрей Устинов организовал осмотр бойца у невролога Областного госпиталя ветеранов войн. Вскоре мужчине сделают операцию по восстановлению целостности черепа в нейрохирургии областной клинической больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...