Спасателям удалось потушить масштабный лесной пожар под Пермью. Фото

В Пермском крае ликвидирован пожар в Закамском лесничестве
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Пожарные боролись с огнем в Закамском лесничестве четыре дня Фото:

Спасатели потушили крупный пожар в Закамском лесничестве Пермского края. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В Пермском крае ликвидирован лесной пожар на площади 80,9 гектара», — указано в telegram-канале ведомства. Очаг возгорания был обнаружен вечером 29 июля.

За двое суток площадь пожара увеличилась более чем в 40 раз. Работу пожарно-спасательным подразделениям осложняли сильные порывы ветра и рельеф местности. Природоохранная прокуратура взяла на контроль тушение пожара.

На территории был организован оперштаб
На территории был организован оперштаб
Фото:
Лесной пожар был обнаружен вечером 29 июля
Лесной пожар был обнаружен вечером 29 июля
Фото:
Спасатели работали и днем, и ночью
Спасатели работали и днем, и ночью
С огнем боролись 132 человека и 26 единиц техники
С огнем боролись 132 человека и 26 единиц техники
Спасатели не подпустили огонь к жилым массивам
Спасатели не подпустили огонь к жилым массивам
Пожар удалось ликвидировать вечером 1 августа
Пожар удалось ликвидировать вечером 1 августа

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Спасатели потушили крупный пожар в Закамском лесничестве Пермского края. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В Пермском крае ликвидирован лесной пожар на площади 80,9 гектара», — указано в telegram-канале ведомства. Очаг возгорания был обнаружен вечером 29 июля. За двое суток площадь пожара увеличилась более чем в 40 раз. Работу пожарно-спасательным подразделениям осложняли сильные порывы ветра и рельеф местности. Природоохранная прокуратура взяла на контроль тушение пожара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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