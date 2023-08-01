Пожарные боролись с огнем в Закамском лесничестве четыре дня
Спасатели потушили крупный пожар в Закамском лесничестве Пермского края. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В Пермском крае ликвидирован лесной пожар на площади 80,9 гектара», — указано в telegram-канале ведомства. Очаг возгорания был обнаружен вечером 29 июля.
За двое суток площадь пожара увеличилась более чем в 40 раз. Работу пожарно-спасательным подразделениям осложняли сильные порывы ветра и рельеф местности. Природоохранная прокуратура взяла на контроль тушение пожара.
На территории был организован оперштаб
Лесной пожар был обнаружен вечером 29 июля
Спасатели работали и днем, и ночью
С огнем боролись 132 человека и 26 единиц техники
Спасатели не подпустили огонь к жилым массивам
Пожар удалось ликвидировать вечером 1 августа
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