Спасателям удалось потушить масштабный лесной пожар под Пермью. Фото

В Пермском крае ликвидирован пожар в Закамском лесничестве

01 августа 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

Пожарные боролись с огнем в Закамском лесничестве четыре дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спасатели потушили крупный пожар в Закамском лесничестве Пермского края. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В Пермском крае ликвидирован лесной пожар на площади 80,9 гектара», — указано в telegram-канале ведомства. Очаг возгорания был обнаружен вечером 29 июля. За двое суток площадь пожара увеличилась более чем в 40 раз. Работу пожарно-спасательным подразделениям осложняли сильные порывы ветра и рельеф местности. Природоохранная прокуратура взяла на контроль тушение пожара. На территории был организован оперштаб Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю Лесной пожар был обнаружен вечером 29 июля Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю Спасатели работали и днем, и ночью С огнем боролись 132 человека и 26 единиц техники Спасатели не подпустили огонь к жилым массивам Пожар удалось ликвидировать вечером 1 августа

Спасатели потушили крупный пожар в Закамском лесничестве Пермского края. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В Пермском крае ликвидирован лесной пожар на площади 80,9 гектара», — указано в telegram-канале ведомства. Очаг возгорания был обнаружен вечером 29 июля. За двое суток площадь пожара увеличилась более чем в 40 раз. Работу пожарно-спасательным подразделениям осложняли сильные порывы ветра и рельеф местности. Природоохранная прокуратура взяла на контроль тушение пожара.