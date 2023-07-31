Прокуратура взяла на контроль тушение пожара под Пермью

Площадь пожара составляет 84 Га (архивное фото)
Контроль за тушением пожара в Краснокамском городском округе взяла на контроль природоохранная прокуратура. Об этом сообщается в официальном telegram-канале краевой прокуратуры.
«Пермская природоохранная прокуратура взяла на контроль ситуацию с тушением лесного пожаром в Краснокамском округе. Прокурор Иван Ахматов на месте оценил достаточность сил и средств, задействованных в проведении противопожарных мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пожар был обнаружен вечером 29 июля. За двое суток его площадь увеличилась более, чем в 40 раз.
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