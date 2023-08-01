01 августа 2023

Пермский бизнесмен, осужденный за растрату 141 млн, выпущен из колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , арест, судебное заседание, арестант, наручники, задержание, судебное дело
Ранее Овчинникова перевели в колонию-поселение Фото:

Пермский бизнесмен Денис Овчинников, которого приговорили к 6,5 лет лишения свободы за пособничество в растрате 141 млн рублей местных предприятий, освобожден из колонии. Мотовилихинский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного о смягчении наказания.

«Пермский предприниматель Денис Овчинников, осужденный за пособничество в растрате 141 млн рублей ФГУП „Машиностроительный завод имени Дзержинского“ и растрате имущества МУП „Автобаза“, освобожден из колонии-поселения», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Неотбытую часть наказания Овчинникову заменили исправительными работами.

Рассматривая ходатайство, суд решил, что Овчинников признал вину и раскаялся в содеянном. Овчинникова осудили в пособничестве в растрате имущества пермского машиностроительного завода вместе с бизнесменом Максимом Овчинниковым и экс-директором предприятия Егором Заворохиным. Позже Дениса Овчинникова перевели в колонию-поселение.

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Пермский бизнесмен Денис Овчинников, которого приговорили к 6,5 лет лишения свободы за пособничество в растрате 141 млн рублей местных предприятий, освобожден из колонии. Мотовилихинский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного о смягчении наказания. «Пермский предприниматель Денис Овчинников, осужденный за пособничество в растрате 141 млн рублей ФГУП „Машиностроительный завод имени Дзержинского“ и растрате имущества МУП „Автобаза“, освобожден из колонии-поселения», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Неотбытую часть наказания Овчинникову заменили исправительными работами. Рассматривая ходатайство, суд решил, что Овчинников признал вину и раскаялся в содеянном. Овчинникова осудили в пособничестве в растрате имущества пермского машиностроительного завода вместе с бизнесменом Максимом Овчинниковым и экс-директором предприятия Егором Заворохиным. Позже Дениса Овчинникова перевели в колонию-поселение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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