Пермский бизнесмен, осужденный за растрату 141 млн, выпущен из колонии

Пермский бизнесмен Денис Овчинников, которого приговорили к 6,5 лет лишения свободы за пособничество в растрате 141 млн рублей местных предприятий, освобожден из колонии. Мотовилихинский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного о смягчении наказания.
«Пермский предприниматель Денис Овчинников, осужденный за пособничество в растрате 141 млн рублей ФГУП „Машиностроительный завод имени Дзержинского“ и растрате имущества МУП „Автобаза“, освобожден из колонии-поселения», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь». Неотбытую часть наказания Овчинникову заменили исправительными работами.
Рассматривая ходатайство, суд решил, что Овчинников признал вину и раскаялся в содеянном. Овчинникова осудили в пособничестве в растрате имущества пермского машиностроительного завода вместе с бизнесменом Максимом Овчинниковым и экс-директором предприятия Егором Заворохиным. Позже Дениса Овчинникова перевели в колонию-поселение.
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