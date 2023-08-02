Губернатор Моор отчитал руководителей департаментов и глав муниципалитетов

Александр Моор напомнил чиновникам о своем поручении Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор отчитал руководителей департаментов и глав муниципалитетов, проваливающих поручение по улучшению инвестклимата в регионе. Это произошло на онлайн-заседании, посвященном этому вопросу.

Еще в 2022 году по поручению главы региона правительство запустило деятельность Проектного офиса по сопровождению инвесторов. Программа должна была упростить координацию между властью и бизнесом. Однако некоторые чиновники на местах, узнав о дополнительной нагрузке, сочли выполнение показателей по инвестклимату необязательным.

Мотивировать к работе глав муниципалитетов пытался руководитель инвестиционного агентства Николай Пуртов, однако, не имея никаких рычагов влияния на муниципальные власти, не сумел сдвинуть ситуацию с мертвой точки. К вопросу пришлось подключаться губернатору и в ручном режиме работать с чиновниками. Сегодня он провел ВКС с главами департаментов и муниципалитетов, а также с представителями бизнеса, где еще раз обозначил: работать придется всем.

«Наш новый механизм сопровождения инвестиционных проектов принципиально важен, поэтому все решения проектного офиса для вас также обязательны к исполнению. И если вы видите, что вопрос не совсем в вашей компетенции, это не означает, что нужно сидеть и ждать, когда кто-то будет этим заниматься, а активно включаться, в том числе с вашими коллегами смежниками и его решать», — сообщил Александр Моор.

Собрание поставило точку в разъяснениях по работе над повышением инвестклимата в муниципалитетах. Дальнейшее невыполнение KPI будет грозить чиновникам штрафными санкциями.