Губернатор Моор отчитал руководителей департаментов и глав муниципалитетов

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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, моор александр
Александр Моор напомнил чиновникам о своем поручении Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор отчитал руководителей департаментов и глав муниципалитетов, проваливающих поручение по улучшению инвестклимата в регионе. Это произошло на онлайн-заседании, посвященном этому вопросу.

Еще в 2022 году по поручению главы региона правительство запустило деятельность Проектного офиса по сопровождению инвесторов. Программа должна была упростить координацию между властью и бизнесом. Однако некоторые чиновники на местах, узнав о дополнительной нагрузке, сочли выполнение показателей по инвестклимату необязательным.

Мотивировать к работе глав муниципалитетов пытался руководитель инвестиционного агентства Николай Пуртов, однако, не имея никаких рычагов влияния на муниципальные власти, не сумел сдвинуть ситуацию с мертвой точки. К вопросу пришлось подключаться губернатору и в ручном режиме работать с чиновниками. Сегодня он провел ВКС с главами департаментов и муниципалитетов, а также с представителями бизнеса, где еще раз обозначил: работать придется всем.

«Наш новый механизм сопровождения инвестиционных проектов принципиально важен, поэтому все решения проектного офиса для вас также обязательны к исполнению. И если вы видите, что вопрос не совсем в вашей компетенции, это не означает, что нужно сидеть и ждать, когда кто-то будет этим заниматься, а активно включаться, в том числе с вашими коллегами смежниками и его решать», — сообщил Александр Моор.

Собрание поставило точку в разъяснениях по работе над повышением инвестклимата в муниципалитетах. Дальнейшее невыполнение KPI будет грозить чиновникам штрафными санкциями.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отчитал руководителей департаментов и глав муниципалитетов, проваливающих поручение по улучшению инвестклимата в регионе. Это произошло на онлайн-заседании, посвященном этому вопросу. Еще в 2022 году по поручению главы региона правительство запустило деятельность Проектного офиса по сопровождению инвесторов. Программа должна была упростить координацию между властью и бизнесом. Однако некоторые чиновники на местах, узнав о дополнительной нагрузке, сочли выполнение показателей по инвестклимату необязательным. Мотивировать к работе глав муниципалитетов пытался руководитель инвестиционного агентства Николай Пуртов, однако, не имея никаких рычагов влияния на муниципальные власти, не сумел сдвинуть ситуацию с мертвой точки. К вопросу пришлось подключаться губернатору и в ручном режиме работать с чиновниками. Сегодня он провел ВКС с главами департаментов и муниципалитетов, а также с представителями бизнеса, где еще раз обозначил: работать придется всем. «Наш новый механизм сопровождения инвестиционных проектов принципиально важен, поэтому все решения проектного офиса для вас также обязательны к исполнению. И если вы видите, что вопрос не совсем в вашей компетенции, это не означает, что нужно сидеть и ждать, когда кто-то будет этим заниматься, а активно включаться, в том числе с вашими коллегами смежниками и его решать», — сообщил Александр Моор. Собрание поставило точку в разъяснениях по работе над повышением инвестклимата в муниципалитетах. Дальнейшее невыполнение KPI будет грозить чиновникам штрафными санкциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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