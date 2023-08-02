В ТРЦ «Планета» пермяков научат снимать стресс с помощью рисунков

03 августа 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Занятия будут проходить каждый четверг Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский ТРЦ «Планета» объявил о новой серии мастер-классов для посетителей — уроки нейрографики. Эти занятия помогают работать со своим подсознанием при помощи рисунков, а также справляться со стрессом. «Рассказываем о новом мероприятии в „Планете“. До конца августа каждый четверг в центральном атриуме будут работать занятия по нейрографике. Иногда нейрографику называют разговором со своим подсознанием при помощи линий и форм. Приглашаем посетить занятия и узнать себя лучше», — сказано в анонсе мероприятия в telegram-канале ТРЦ «Планета». Участие в мастер-классе бесплатное, но нужно зарегистрироваться заранее, так как количество мест ограничено. Начало мастер-классов в 18:00. По времени они будут идти около двух часов. Ранее в пермском ТРЦ «Планета» открылась «Школьная ярмарка». На ней представлены товары российских и зарубежных производителей.

Пермский ТРЦ «Планета» объявил о новой серии мастер-классов для посетителей — уроки нейрографики. Эти занятия помогают работать со своим подсознанием при помощи рисунков, а также справляться со стрессом. «Рассказываем о новом мероприятии в „Планете“. До конца августа каждый четверг в центральном атриуме будут работать занятия по нейрографике. Иногда нейрографику называют разговором со своим подсознанием при помощи линий и форм. Приглашаем посетить занятия и узнать себя лучше», — сказано в анонсе мероприятия в telegram-канале ТРЦ «Планета». Участие в мастер-классе бесплатное, но нужно зарегистрироваться заранее, так как количество мест ограничено. Начало мастер-классов в 18:00. По времени они будут идти около двух часов. Ранее в пермском ТРЦ «Планета» открылась «Школьная ярмарка». На ней представлены товары российских и зарубежных производителей.