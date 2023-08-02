02 августа 2023

В ТРЦ «Планета» пермяков научат снимать стресс с помощью рисунков

© Служба новостей «URA.RU»
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Этнофестиваль Небо и Земля. Тюмень, рисование
Занятия будут проходить каждый четверг Фото:

Пермский ТРЦ «Планета» объявил о новой серии мастер-классов для посетителей — уроки нейрографики. Эти занятия помогают работать со своим подсознанием при помощи рисунков, а также справляться со стрессом.

«Рассказываем о новом мероприятии в „Планете“. До конца августа каждый четверг в центральном атриуме будут работать занятия по нейрографике. Иногда нейрографику называют разговором со своим подсознанием при помощи линий и форм. Приглашаем посетить занятия и узнать себя лучше», — сказано в анонсе мероприятия в telegram-канале ТРЦ «Планета».

Участие в мастер-классе бесплатное, но нужно зарегистрироваться заранее, так как количество мест ограничено. Начало мастер-классов в 18:00. По времени они будут идти около двух часов.

Ранее в пермском ТРЦ «Планета» открылась «Школьная ярмарка». На ней представлены товары российских и зарубежных производителей.

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Пермский ТРЦ «Планета» объявил о новой серии мастер-классов для посетителей — уроки нейрографики. Эти занятия помогают работать со своим подсознанием при помощи рисунков, а также справляться со стрессом. «Рассказываем о новом мероприятии в „Планете“. До конца августа каждый четверг в центральном атриуме будут работать занятия по нейрографике. Иногда нейрографику называют разговором со своим подсознанием при помощи линий и форм. Приглашаем посетить занятия и узнать себя лучше», — сказано в анонсе мероприятия в telegram-канале ТРЦ «Планета». Участие в мастер-классе бесплатное, но нужно зарегистрироваться заранее, так как количество мест ограничено. Начало мастер-классов в 18:00. По времени они будут идти около двух часов. Ранее в пермском ТРЦ «Планета» открылась «Школьная ярмарка». На ней представлены товары российских и зарубежных производителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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