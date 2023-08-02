Сотрудники ДПС отобрали и эвакуировали полуразрушенный «кабриолет» у пермяков. Фото, видео

03 августа 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

ДПС увезло авто привязав его тросом к своей машине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Яйва (Пермский край) сотрудники ДПС изъяли и эвакуировали у местных жителей поврежденное авто марки Lada. У машины отпилена крыша, а двери и капот были полностью помяты, на дверях и на месте заднего номера краской написаны ругательства. Фото и видео с места эвакуации выложили в группе «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте». «Вчерашний кабриолет помните? Долго радоваться ребятам не пришлось: сотрудники ДПС настигли их и ночью эвакуировали данное транспортное средство. Естественно, встретили их не так радостно. Да и есть вопросы к процессу эвакуации у людей», — пишет автор поста. Незадолго до инцидента жители поселка начали замечать на улицах необычное авто с молодыми людьми в нем. На видео снято, как сотрудники ДПС прицепляют трос к машине местных жителей и к своему авто, а после отвозят автомобиль. При этом молодые люди делают полицейским замечания и пытаются хамить им. В комментариях большинство пользователей посмеялись с ситуации, некоторые встали на сторону сотрудников ДПС: «Молодцы, вовремя забрали этот автомобиль, дело могло закончиться бедой». Другие осудили действия сотрудников правоохранительных органов: «Я бы это видео отправил куда надо, чтобы гаишников тоже оштрафовали за нарушение правил транспортировки авто». В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос. Сотрудники ДПС эвакуируют импровизированный «кабриолет» «Подслушано #Яйва75лет» в vk.com (https://vk.com/overhearyaiva?w=wall-63715529_291159&z=photo-63715529_457281638%2Falbum-63715529_00%2Frev) Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Яйва (Пермский край) сотрудники ДПС изъяли и эвакуировали у местных жителей поврежденное авто марки Lada. У машины отпилена крыша, а двери и капот были полностью помяты, на дверях и на месте заднего номера краской написаны ругательства. Фото и видео с места эвакуации выложили в группе «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте». «Вчерашний кабриолет помните? Долго радоваться ребятам не пришлось: сотрудники ДПС настигли их и ночью эвакуировали данное транспортное средство. Естественно, встретили их не так радостно. Да и есть вопросы к процессу эвакуации у людей», — пишет автор поста. Незадолго до инцидента жители поселка начали замечать на улицах необычное авто с молодыми людьми в нем. На видео снято, как сотрудники ДПС прицепляют трос к машине местных жителей и к своему авто, а после отвозят автомобиль. При этом молодые люди делают полицейским замечания и пытаются хамить им. В комментариях большинство пользователей посмеялись с ситуации, некоторые встали на сторону сотрудников ДПС: «Молодцы, вовремя забрали этот автомобиль, дело могло закончиться бедой». Другие осудили действия сотрудников правоохранительных органов: «Я бы это видео отправил куда надо, чтобы гаишников тоже оштрафовали за нарушение правил транспортировки авто». В ГУ МВД по Пермскому краю направлен запрос.