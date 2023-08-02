Экс-силовика, перевозившего в Пермском крае полкило мефедрона, отправили в колонию

03 августа 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд отправил в колонию бывшего сотрудника МВД по городу Стерлитамаку Республики Башкортостан. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. Мужчину и двоих его коллег задержали в Пермском крае в августе 2022 года. В их автомобиле было обнаружено полкилограмма мефедрона, приобретенного в интернете. «Судом установлено, что виновный и двое его коллег, действуя организованной группой, произвели закупку наркотического средства для сбыта и получили координаты о месте расположения „тайника-закладки“ на территории Пермского района. В августе 2022 года, приехав на автомобиле в указанное место, обнаружили и забрали из тайника наркотическое средство в особо крупном размере. По пути следования обратно в Республику Башкортостан ночью были остановлены и задержаны. После осмотра салона автомобиля наркотическое средство было обнаружено и изъято», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю По результатам служебной проверки мужчины были уволены из полиции. Организатору назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в силу. Дело, возбужденное в отношении второго фигуранта, направлено в суд. Третий участник ОПГ скончался, в результате чего уголовное дело в отношении него прекратили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд отправил в колонию бывшего сотрудника МВД по городу Стерлитамаку Республики Башкортостан. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения. Мужчину и двоих его коллег задержали в Пермском крае в августе 2022 года. В их автомобиле было обнаружено полкилограмма мефедрона, приобретенного в интернете. «Судом установлено, что виновный и двое его коллег, действуя организованной группой, произвели закупку наркотического средства для сбыта и получили координаты о месте расположения „тайника-закладки“ на территории Пермского района. В августе 2022 года, приехав на автомобиле в указанное место, обнаружили и забрали из тайника наркотическое средство в особо крупном размере. По пути следования обратно в Республику Башкортостан ночью были остановлены и задержаны. После осмотра салона автомобиля наркотическое средство было обнаружено и изъято», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю По результатам служебной проверки мужчины были уволены из полиции. Организатору назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Приговор пока что не вступил в силу. Дело, возбужденное в отношении второго фигуранта, направлено в суд. Третий участник ОПГ скончался, в результате чего уголовное дело в отношении него прекратили.