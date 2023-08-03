На закрытый пляж «Баден — Баден» на Шарташе набирают персонал. Скрин

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Шарташ пляж от Баден-бадена. Екатеринбург, бассейн, лето, турист, жара, отпуск, туризм, курорт, баден-баден, шарташ пляж, сисина кристина
С конца июля пляж на Шарташе закрыли, чтобы решить юридические вопросы Фото:

Компания «Баден — Баден» ищет сотрудников в свой комплекс на Шарташе в Екатеринбурге. Туда требуются хостес, аниматор, медицинский сотрудник. При этом с конца июля работу пляжа приостановили. Вакансии опубликованы на сайте Head Hunter.

На пляжный комплекс «Баден — Баден» на Шарташе требуется аниматор, которому нужно будет организовывать спортивные игры в бассейне, вечерние шоу-программы, квесты и мастер-классы. Сотруднику обещают платить 30 тысяч рублей. Также в компанию требуется хостес на зарплату 36 тысяч рублей и медицинский сотрудник — ему обещают платить 41 тысячу рублей.

При этом в конце июля руководство сети «Баден — Баден» объявило о том, что приостанавливает работу комплекса на Шарташе, пока не решит все юридические вопросы. Этому предшествовало судебная тяжба с администрацией города и прокуратурой, которые требовали признать несколько сооружений на пляже самовольными постройками и снести их. Не дожидаясь решения суда, собственник комплекса открыл его. Но пляж просуществовал всего месяц.

На пляж «Баден — Баден» на Шарташе ищут сотрудников
На пляж «Баден — Баден» на Шарташе ищут сотрудников
Фото:

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Компания «Баден — Баден» ищет сотрудников в свой комплекс на Шарташе в Екатеринбурге. Туда требуются хостес, аниматор, медицинский сотрудник. При этом с конца июля работу пляжа приостановили. Вакансии опубликованы на сайте Head Hunter. На пляжный комплекс «Баден — Баден» на Шарташе требуется аниматор, которому нужно будет организовывать спортивные игры в бассейне, вечерние шоу-программы, квесты и мастер-классы. Сотруднику обещают платить 30 тысяч рублей. Также в компанию требуется хостес на зарплату 36 тысяч рублей и медицинский сотрудник — ему обещают платить 41 тысячу рублей. При этом в конце июля руководство сети «Баден — Баден» объявило о том, что приостанавливает работу комплекса на Шарташе, пока не решит все юридические вопросы. Этому предшествовало судебная тяжба с администрацией города и прокуратурой, которые требовали признать несколько сооружений на пляже самовольными постройками и снести их. Не дожидаясь решения суда, собственник комплекса открыл его. Но пляж просуществовал всего месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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