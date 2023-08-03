На закрытый пляж «Баден — Баден» на Шарташе набирают персонал. Скрин

03 августа 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

С конца июля пляж на Шарташе закрыли, чтобы решить юридические вопросы Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания «Баден — Баден» ищет сотрудников в свой комплекс на Шарташе в Екатеринбурге. Туда требуются хостес, аниматор, медицинский сотрудник. При этом с конца июля работу пляжа приостановили. Вакансии опубликованы на сайте Head Hunter. На пляжный комплекс «Баден — Баден» на Шарташе требуется аниматор, которому нужно будет организовывать спортивные игры в бассейне, вечерние шоу-программы, квесты и мастер-классы. Сотруднику обещают платить 30 тысяч рублей. Также в компанию требуется хостес на зарплату 36 тысяч рублей и медицинский сотрудник — ему обещают платить 41 тысячу рублей. При этом в конце июля руководство сети «Баден — Баден» объявило о том, что приостанавливает работу комплекса на Шарташе, пока не решит все юридические вопросы. Этому предшествовало судебная тяжба с администрацией города и прокуратурой, которые требовали признать несколько сооружений на пляже самовольными постройками и снести их. Не дожидаясь решения суда, собственник комплекса открыл его. Но пляж просуществовал всего месяц. На пляж «Баден — Баден» на Шарташе ищут сотрудников Фото: Head Hunter

Компания «Баден — Баден» ищет сотрудников в свой комплекс на Шарташе в Екатеринбурге. Туда требуются хостес, аниматор, медицинский сотрудник. При этом с конца июля работу пляжа приостановили. Вакансии опубликованы на сайте Head Hunter. На пляжный комплекс «Баден — Баден» на Шарташе требуется аниматор, которому нужно будет организовывать спортивные игры в бассейне, вечерние шоу-программы, квесты и мастер-классы. Сотруднику обещают платить 30 тысяч рублей. Также в компанию требуется хостес на зарплату 36 тысяч рублей и медицинский сотрудник — ему обещают платить 41 тысячу рублей. При этом в конце июля руководство сети «Баден — Баден» объявило о том, что приостанавливает работу комплекса на Шарташе, пока не решит все юридические вопросы. Этому предшествовало судебная тяжба с администрацией города и прокуратурой, которые требовали признать несколько сооружений на пляже самовольными постройками и снести их. Не дожидаясь решения суда, собственник комплекса открыл его. Но пляж просуществовал всего месяц.