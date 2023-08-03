На Украине оправдали провал наступления ВСУ непогодой

WP: ВСУ испытывают сложности в наступлении в районе Работино из-за непогоды

03 августа 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

ВСУ испытывают трудности с наступлением из-за погоды Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Погодные условия в зоне конфликта на Украине играют на руку России и мешают бойцам ВСУ при наступлении в Запорожской области. Об этом написали в издании The Washington Post со ссылкой на украинского военного чиновника. «Мы пытаемся создать постоянный плацдарм в Работино (село в Запорожье — прим. URA.RU) и работаем над различными проблемами. <…> Погодные условия идеальны для российских войск, использующих беспилотники для нацеливания на нашу артиллерию», — заявил чиновник изданию. В статье уточнили, что вокруг Работино идут ожесточенные бои. Также в материале указали на то, что этот участок является самым близким путем Киева для прорыва российской обороны. По словам украинских официальных лиц, эта территория имеет большую стратегическую ценность. Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили бронегруппу ВСУ, пытавшуюся прорвать оборону вблизи Работино, пишет деловое издание «Взгляд». Недавно председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об еще одной отраженной атаки Киева в районе этого населенного пункта, передает RT.

Погодные условия в зоне конфликта на Украине играют на руку России и мешают бойцам ВСУ при наступлении в Запорожской области. Об этом написали в издании The Washington Post со ссылкой на украинского военного чиновника. «Мы пытаемся создать постоянный плацдарм в Работино (село в Запорожье — прим. URA.RU) и работаем над различными проблемами. <…> Погодные условия идеальны для российских войск, использующих беспилотники для нацеливания на нашу артиллерию», — заявил чиновник изданию. В статье уточнили, что вокруг Работино идут ожесточенные бои. Также в материале указали на то, что этот участок является самым близким путем Киева для прорыва российской обороны. По словам украинских официальных лиц, эта территория имеет большую стратегическую ценность. Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили бронегруппу ВСУ, пытавшуюся прорвать оборону вблизи Работино, пишет деловое издание «Взгляд». Недавно председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об еще одной отраженной атаки Киева в районе этого населенного пункта, передает RT.