Нефтяная компания банкротит крупного подрядчика «Роснефти» из ХМАО

04 августа 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Нефтесервис из Радужного задолжал деловым партнерам 45 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтяная сервисная компания из Оренбурга требует банкротства НПО «Руссинтеграл» из Радужного — крупного подрядчика «Роснефти» в ХМАО. По данным арбитражного суда, истец требует выплатить 45 млн рублей. «ООО „Нефтяная сервисная компания“, зарегистрированная в Оренбурге, подала заявление в арбитражный суд ХМАО о признании должника — ООО „НПО Руссинтеграл“ — банкротом. Сумма исковых требований — 45751431,68 рублей», — указано в документах суда. Прежде на компанию из Радужного уже поступали заявления в суд с требованием о банкротстве: компания задолжала налоговой больше четырех миллионов рублей. Суд не состоялся, поскольку «Руссинтеграл» оплатил задолженность по налогам. Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что госкорпорация банкротит компанию из ХМАО. Государственная транспортная лизинговая корпорация требовала с авиакомпании «СКОЛ» больше 300 млн рублей.

Нефтяная сервисная компания из Оренбурга требует банкротства НПО «Руссинтеграл» из Радужного — крупного подрядчика «Роснефти» в ХМАО. По данным арбитражного суда, истец требует выплатить 45 млн рублей. «ООО „Нефтяная сервисная компания“, зарегистрированная в Оренбурге, подала заявление в арбитражный суд ХМАО о признании должника — ООО „НПО Руссинтеграл“ — банкротом. Сумма исковых требований — 45751431,68 рублей», — указано в документах суда. Прежде на компанию из Радужного уже поступали заявления в суд с требованием о банкротстве: компания задолжала налоговой больше четырех миллионов рублей. Суд не состоялся, поскольку «Руссинтеграл» оплатил задолженность по налогам. Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что госкорпорация банкротит компанию из ХМАО. Государственная транспортная лизинговая корпорация требовала с авиакомпании «СКОЛ» больше 300 млн рублей.