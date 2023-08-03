Нефтяная компания банкротит крупного подрядчика «Роснефти» из ХМАО

Нефтяная сервисная компания из Оренбурга требует банкротства НПО «Руссинтеграл» из Радужного — крупного подрядчика «Роснефти» в ХМАО. По данным арбитражного суда, истец требует выплатить 45 млн рублей.
«ООО „Нефтяная сервисная компания“, зарегистрированная в Оренбурге, подала заявление в арбитражный суд ХМАО о признании должника — ООО „НПО Руссинтеграл“ — банкротом. Сумма исковых требований — 45751431,68 рублей», — указано в документах суда.
Прежде на компанию из Радужного уже поступали заявления в суд с требованием о банкротстве: компания задолжала налоговой больше четырех миллионов рублей. Суд не состоялся, поскольку «Руссинтеграл» оплатил задолженность по налогам.
Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что госкорпорация банкротит компанию из ХМАО. Государственная транспортная лизинговая корпорация требовала с авиакомпании «СКОЛ» больше 300 млн рублей.
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