03 августа 2023

Нефтяная компания банкротит крупного подрядчика «Роснефти» из ХМАО

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Нефтесервис из Радужного задолжал деловым партнерам 45 млн рублей Фото:

Нефтяная сервисная компания из Оренбурга требует банкротства НПО «Руссинтеграл» из Радужного — крупного подрядчика «Роснефти» в ХМАО. По данным арбитражного суда, истец требует выплатить 45 млн рублей.

«ООО „Нефтяная сервисная компания“, зарегистрированная в Оренбурге, подала заявление в арбитражный суд ХМАО о признании должника — ООО „НПО Руссинтеграл“ — банкротом. Сумма исковых требований — 45751431,68 рублей», — указано в документах суда.

Прежде на компанию из Радужного уже поступали заявления в суд с требованием о банкротстве: компания задолжала налоговой больше четырех миллионов рублей. Суд не состоялся, поскольку «Руссинтеграл» оплатил задолженность по налогам.

Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что госкорпорация банкротит компанию из ХМАО. Государственная транспортная лизинговая корпорация требовала с авиакомпании «СКОЛ» больше 300 млн рублей.

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Нефтяная сервисная компания из Оренбурга требует банкротства НПО «Руссинтеграл» из Радужного — крупного подрядчика «Роснефти» в ХМАО. По данным арбитражного суда, истец требует выплатить 45 млн рублей. «ООО „Нефтяная сервисная компания“, зарегистрированная в Оренбурге, подала заявление в арбитражный суд ХМАО о признании должника — ООО „НПО Руссинтеграл“ — банкротом. Сумма исковых требований — 45751431,68 рублей», — указано в документах суда. Прежде на компанию из Радужного уже поступали заявления в суд с требованием о банкротстве: компания задолжала налоговой больше четырех миллионов рублей. Суд не состоялся, поскольку «Руссинтеграл» оплатил задолженность по налогам. Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что госкорпорация банкротит компанию из ХМАО. Государственная транспортная лизинговая корпорация требовала с авиакомпании «СКОЛ» больше 300 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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