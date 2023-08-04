Baza: в Ростовской области экипаж ДПС запросил подкрепление и пропал

Полиция отправилась на место поста ДПС, сообщает Baza
В Ростове-на-Дону проверяют информацию о нападении на пост ДПС. По предварительным данным, речь идет о посте на въезде в город со стороны Таганрога.
По информации источника telegram-канала Baza, экипаж, который запросил подкрепление, перестал выходить на связь со своими коллегами. На данный момент на место направлены несколько экипажей полиции.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД по региону. Ответ ожидается.
Обновлено в 15:58 по Мск:
Baza сообщает, что тревога была учебной. Ее проводил замглавы области.
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