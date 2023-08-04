Baza: в Ростовской области экипаж ДПС запросил подкрепление и пропал

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Пост ДПС на трассе. Сургутский район, машина дпс, полицейская машина, полиция, гибдд, дпс, рука полицеского
Полиция отправилась на место поста ДПС, сообщает Baza Фото:

В Ростове-на-Дону проверяют информацию о нападении на пост ДПС. По предварительным данным, речь идет о посте на въезде в город со стороны Таганрога.

По информации источника telegram-канала Baza, экипаж, который запросил подкрепление, перестал выходить на связь со своими коллегами. На данный момент на место направлены несколько экипажей полиции.

Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД по региону. Ответ ожидается.

Обновлено в 15:58 по Мск:

Baza сообщает, что тревога была учебной. Ее проводил замглавы области.

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В Ростове-на-Дону проверяют информацию о нападении на пост ДПС. По предварительным данным, речь идет о посте на въезде в город со стороны Таганрога. По информации источника telegram-канала Baza, экипаж, который запросил подкрепление, перестал выходить на связь со своими коллегами. На данный момент на место направлены несколько экипажей полиции. Корреспондент URA.RU направил запрос в МВД по региону. Ответ ожидается. Обновлено в 15:58 по Мск: Baza сообщает, что тревога была учебной. Ее проводил замглавы области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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