05 августа 2023
04 августа 2023

В Ханты-Мансийске загорелся деревянный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, мчс, чп, пожарные машины, пожарный в каске
Дом тушили 11 сотрудников МЧС Фото:

В пригороде Ханты-Мансийска загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по ХМАО.

«Огнеборцы МЧС ЮГРЫ ликвидируют пожар в СОТ „Витамин“ в пригороде Ханты-Мансийска. Пламя охватило двухэтажный деревянный дачный дом с пристроем. Площадь горения составляет 100 квадратных метров. Угрозы распространения нет», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Огонь тушили 11 сотрудников МЧС личного состава и четыре единицы техники. Пожар удалось локализовать в 20:41 часов.

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В пригороде Ханты-Мансийска загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по ХМАО. «Огнеборцы МЧС ЮГРЫ ликвидируют пожар в СОТ „Витамин“ в пригороде Ханты-Мансийска. Пламя охватило двухэтажный деревянный дачный дом с пристроем. Площадь горения составляет 100 квадратных метров. Угрозы распространения нет», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Огонь тушили 11 сотрудников МЧС личного состава и четыре единицы техники. Пожар удалось локализовать в 20:41 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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