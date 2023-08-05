Дом тушили 11 сотрудников МЧС
В пригороде Ханты-Мансийска загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по ХМАО.
«Огнеборцы МЧС ЮГРЫ ликвидируют пожар в СОТ „Витамин“ в пригороде Ханты-Мансийска. Пламя охватило двухэтажный деревянный дачный дом с пристроем. Площадь горения составляет 100 квадратных метров. Угрозы распространения нет», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Огонь тушили 11 сотрудников МЧС личного состава и четыре единицы техники. Пожар удалось локализовать в 20:41 часов.
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