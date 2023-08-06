Челябинцы теряются в лесах в поисках грибов

Челябинские спасатели вывели из леса четверых заблудившихся грибников

07 августа 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Грибники теряются в лесу во время «тихой охоты» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В лесах Челябинской области начали теряться грибники. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, только за минувшие выходные спасатели вывели из леса четырех женщин, отправившихся на «тихую охоту». «В субботу спасатели Златоустовского отряда получили сообщение о том, что две пожилые женщины, собиравшие грибы, пропали в районе Черной скалы на территории Национального парка „Таганай“. В этот же день спасатели Кыштымского отряда искали 60-летнюю женщину, которая заблудилась в лесном массиве близь Карабаша. 6 августа за помощью к спасателям обратилась жительница Озерска, которая вышла за грибами в одиночку. Оставив машину на обочине дороги, в двухстах метрах от городского КПП, она так увлеклась сбором грибов, что обратную дорогу самостоятельно найти уже не могла», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что в первом случае о пропавших женщинах сообщили их родственники. Спасатели прочесали округу, нашли грибников и передали их родне. Во втором случае женщина успела сообщить спасателям свои примерные координаты. Ее нашли возле болота и вывели к дороге. В третьем случае спасатели сначала нашли автомобиль грибника, а уже после вышли на ее след в лесу. Женщина углубилась в дебри на несколько километров. В ведомстве напоминают, что во время прогулок по лесу необходимо брать с собой мобильный телефон. Это позволит снизить вероятность быть потерянным. Также нужно сообщать родным о месте прогулки и времени выхода из леса, ходить в компании человека, хорошо знакомого с местностью и стараться самостоятельно запоминать ориентиры на пути. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В лесах Челябинской области начали теряться грибники. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, только за минувшие выходные спасатели вывели из леса четырех женщин, отправившихся на «тихую охоту». «В субботу спасатели Златоустовского отряда получили сообщение о том, что две пожилые женщины, собиравшие грибы, пропали в районе Черной скалы на территории Национального парка „Таганай“. В этот же день спасатели Кыштымского отряда искали 60-летнюю женщину, которая заблудилась в лесном массиве близь Карабаша. 6 августа за помощью к спасателям обратилась жительница Озерска, которая вышла за грибами в одиночку. Оставив машину на обочине дороги, в двухстах метрах от городского КПП, она так увлеклась сбором грибов, что обратную дорогу самостоятельно найти уже не могла», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Там отметили, что в первом случае о пропавших женщинах сообщили их родственники. Спасатели прочесали округу, нашли грибников и передали их родне. Во втором случае женщина успела сообщить спасателям свои примерные координаты. Ее нашли возле болота и вывели к дороге. В третьем случае спасатели сначала нашли автомобиль грибника, а уже после вышли на ее след в лесу. Женщина углубилась в дебри на несколько километров. В ведомстве напоминают, что во время прогулок по лесу необходимо брать с собой мобильный телефон. Это позволит снизить вероятность быть потерянным. Также нужно сообщать родным о месте прогулки и времени выхода из леса, ходить в компании человека, хорошо знакомого с местностью и стараться самостоятельно запоминать ориентиры на пути.