Челябинское минэкологии подало десятки исков к охотникам

08 августа 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Охотники не согласились с новой методикой расчета минимального числа животных Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министерство экологии Челябинской области подало более 50 исков к обществам охотников и рыболовов. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, поводом для исков стал спор о минимальном количестве животных в охотугодьях. «Министерство экологии Челябинской области обратилось в арбитражный суд региона с исковым заявлением к Союзу обществ охотников и рыболовов области. Просит изменить пункт требований к размещению минимального количества отдельных видов охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на добычу», — отмечено в решении по одному из процессов. Исковые требования спора, инициированного в феврале, удовлетворены лишь частично. Остальные 56 процессов открыты в июне и в настоящее время решений по ним не вынесено. Как URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона, обратиться в суд заставили изменения в федеральном законодательстве. «До 1 июля все субъекты РФ должны были привести в соответствие новым требованиям охотхозяйственные соглашения. Главное изменение связано с минимальной численностью животных в охотугодьях», — пояснили URA.RU в экологическом ведомстве. До сих пор за минимальную численность принимали количество животных, при котором в охотхозяйстве можно было добыть хотя бы одну особь конкретного вида. Теперь смысл понятия изменили, и оно стало означать количество животных, которое должно обитать в охотничьем угодье постоянно. В настоящий момент индикатор рассчитывают по среднему числу животных за последние десять лет, обитающих на данной территории. В ведомстве уточнили, что показатель минимальной численности для конкретного охотничьего угодья существенно увеличился. Не все представители охотхозяйств согласны с таким подходом к контролю численности животных в угодье. В минэкологии подчеркнули, что суды не связаны с отстрелом лесных обитателей. Заместитель руководителя аппарата правления регионального союза охотников Денис Дундуков отметил URA.RU, что в первом процессе союз смог отстоять основной вопрос спора и численность будет считать по прежней методике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство экологии Челябинской области подало более 50 исков к обществам охотников и рыболовов. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, поводом для исков стал спор о минимальном количестве животных в охотугодьях. «Министерство экологии Челябинской области обратилось в арбитражный суд региона с исковым заявлением к Союзу обществ охотников и рыболовов области. Просит изменить пункт требований к размещению минимального количества отдельных видов охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на добычу», — отмечено в решении по одному из процессов. Исковые требования спора, инициированного в феврале, удовлетворены лишь частично. Остальные 56 процессов открыты в июне и в настоящее время решений по ним не вынесено. Как URA.RU сообщили в пресс-службе минэкологии региона, обратиться в суд заставили изменения в федеральном законодательстве. «До 1 июля все субъекты РФ должны были привести в соответствие новым требованиям охотхозяйственные соглашения. Главное изменение связано с минимальной численностью животных в охотугодьях», — пояснили URA.RU в экологическом ведомстве. До сих пор за минимальную численность принимали количество животных, при котором в охотхозяйстве можно было добыть хотя бы одну особь конкретного вида. Теперь смысл понятия изменили, и оно стало означать количество животных, которое должно обитать в охотничьем угодье постоянно. В настоящий момент индикатор рассчитывают по среднему числу животных за последние десять лет, обитающих на данной территории. В ведомстве уточнили, что показатель минимальной численности для конкретного охотничьего угодья существенно увеличился. Не все представители охотхозяйств согласны с таким подходом к контролю численности животных в угодье. В минэкологии подчеркнули, что суды не связаны с отстрелом лесных обитателей. Заместитель руководителя аппарата правления регионального союза охотников Денис Дундуков отметил URA.RU, что в первом процессе союз смог отстоять основной вопрос спора и численность будет считать по прежней методике.