ФСБ и полиция задержали челябинца, угрожавшего взорвать железнодорожный мост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Фото:

Оперативники угрозыска ОМВД России «Карталинский» совместно с сотрудниками УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, обещавшего взорвать железнодорожный мост. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, не уточняя о каком именно объекте идет речь.

«Подозреваемый в ходе разговора с диспетчером „ЕДДС“ выразил намерение совершить противоправное деяние по отношению к одному из объектов инфраструктуры в Карталах. Информация проверена и не нашла своего подтверждения. Подозреваемый задержан», — заявили в пресс-службе.

По данным URA.RU житель сообщил, что собирается взорвать именно железнодорожный мост. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оперативники угрозыска ОМВД России «Карталинский» совместно с сотрудниками УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, обещавшего взорвать железнодорожный мост. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, не уточняя о каком именно объекте идет речь. «Подозреваемый в ходе разговора с диспетчером „ЕДДС“ выразил намерение совершить противоправное деяние по отношению к одному из объектов инфраструктуры в Карталах. Информация проверена и не нашла своего подтверждения. Подозреваемый задержан», — заявили в пресс-службе. По данным URA.RU житель сообщил, что собирается взорвать именно железнодорожный мост. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...