ФСБ и полиция задержали челябинца, угрожавшего взорвать железнодорожный мост

07 августа 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оперативники угрозыска ОМВД России «Карталинский» совместно с сотрудниками УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, обещавшего взорвать железнодорожный мост. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, не уточняя о каком именно объекте идет речь. «Подозреваемый в ходе разговора с диспетчером „ЕДДС“ выразил намерение совершить противоправное деяние по отношению к одному из объектов инфраструктуры в Карталах. Информация проверена и не нашла своего подтверждения. Подозреваемый задержан», — заявили в пресс-службе. По данным URA.RU житель сообщил, что собирается взорвать именно железнодорожный мост. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Оперативники угрозыска ОМВД России «Карталинский» совместно с сотрудниками УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, обещавшего взорвать железнодорожный мост. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, не уточняя о каком именно объекте идет речь. «Подозреваемый в ходе разговора с диспетчером „ЕДДС“ выразил намерение совершить противоправное деяние по отношению к одному из объектов инфраструктуры в Карталах. Информация проверена и не нашла своего подтверждения. Подозреваемый задержан», — заявили в пресс-службе. По данным URA.RU житель сообщил, что собирается взорвать именно железнодорожный мост. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).