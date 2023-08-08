Олимпийский чемпион высказался о необходимости отправки российских спортсменов на СВО

Олимпийский чемпион Васильев не видит необходимости в отправке спортсменов в зону СВО
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Экс-футболист Андрей Соломатин хочет уйти в добровольцы Фото:

Российским спортсменам не стоит идти на фронт, только если это не их личная инициатива. С таким мнением выступил глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Так он отреагировал на решение экс-футболиста и члена сборной России Андрея Соломатина уйти добровольцем на фронт.

«Мое мнение не изменилось. Считаю, в первую очередь этим делом должны заниматься профессионалы. <…> Нет необходимости, чтобы все спортсмены ехали на фронт. Пока им нужно заниматься спортом», — сказал Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости.

При этом, по мнению олимпийского чемпиона, если же спортсмен изъявляет личное желание пойти на фронт — ничего зазорного в этом нет. «Хочет принять участие в СВО — едет. Если же есть какое-то серьезное дело, которое может в отсутствие человека загнуться, лучше продолжать заниматься им», — пояснил Васильев

Ранее Соломатин отправился в зону спецоперации. С 1998 по 2003 год он играл за российскую сборную на чемпионате мира 2002 года. В общей сложности, за сборную он сыграл 13 матчей, при этом забив один мяч

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Российским спортсменам не стоит идти на фронт, только если это не их личная инициатива. С таким мнением выступил глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Так он отреагировал на решение экс-футболиста и члена сборной России Андрея Соломатина уйти добровольцем на фронт. «Мое мнение не изменилось. Считаю, в первую очередь этим делом должны заниматься профессионалы. <…> Нет необходимости, чтобы все спортсмены ехали на фронт. Пока им нужно заниматься спортом», — сказал Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости. При этом, по мнению олимпийского чемпиона, если же спортсмен изъявляет личное желание пойти на фронт — ничего зазорного в этом нет. «Хочет принять участие в СВО — едет. Если же есть какое-то серьезное дело, которое может в отсутствие человека загнуться, лучше продолжать заниматься им», — пояснил Васильев Ранее Соломатин отправился в зону спецоперации. С 1998 по 2003 год он играл за российскую сборную на чемпионате мира 2002 года. В общей сложности, за сборную он сыграл 13 матчей, при этом забив один мяч
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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