Олимпийский чемпион высказался о необходимости отправки российских спортсменов на СВО

Олимпийский чемпион Васильев не видит необходимости в отправке спортсменов в зону СВО

08 августа 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Экс-футболист Андрей Соломатин хочет уйти в добровольцы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Российским спортсменам не стоит идти на фронт, только если это не их личная инициатива. С таким мнением выступил глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Так он отреагировал на решение экс-футболиста и члена сборной России Андрея Соломатина уйти добровольцем на фронт. «Мое мнение не изменилось. Считаю, в первую очередь этим делом должны заниматься профессионалы. <…> Нет необходимости, чтобы все спортсмены ехали на фронт. Пока им нужно заниматься спортом», — сказал Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости. При этом, по мнению олимпийского чемпиона, если же спортсмен изъявляет личное желание пойти на фронт — ничего зазорного в этом нет. «Хочет принять участие в СВО — едет. Если же есть какое-то серьезное дело, которое может в отсутствие человека загнуться, лучше продолжать заниматься им», — пояснил Васильев Ранее Соломатин отправился в зону спецоперации. С 1998 по 2003 год он играл за российскую сборную на чемпионате мира 2002 года. В общей сложности, за сборную он сыграл 13 матчей, при этом забив один мяч

Российским спортсменам не стоит идти на фронт, только если это не их личная инициатива. С таким мнением выступил глава федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Так он отреагировал на решение экс-футболиста и члена сборной России Андрея Соломатина уйти добровольцем на фронт. «Мое мнение не изменилось. Считаю, в первую очередь этим делом должны заниматься профессионалы. <…> Нет необходимости, чтобы все спортсмены ехали на фронт. Пока им нужно заниматься спортом», — сказал Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости. При этом, по мнению олимпийского чемпиона, если же спортсмен изъявляет личное желание пойти на фронт — ничего зазорного в этом нет. «Хочет принять участие в СВО — едет. Если же есть какое-то серьезное дело, которое может в отсутствие человека загнуться, лучше продолжать заниматься им», — пояснил Васильев Ранее Соломатин отправился в зону спецоперации. С 1998 по 2003 год он играл за российскую сборную на чемпионате мира 2002 года. В общей сложности, за сборную он сыграл 13 матчей, при этом забив один мяч