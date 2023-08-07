Пермяков зовут в гастротур по Чердыни с купеческим обедом

Жителей Пермского края приглашают в гастрономический тур по Чердыни с купеческим обедом. Путешественникам проведут экскурсию по городу и накормят блюдами местной кухни. Выезд запланирован на 16 сентября из Березников.
«Гастрономический тур „Купеческие посиделки в городе Ч“. Участников поездки угостят чердынской кухней. Купеческий обед будет состоять из салата из свежей капусты с брусникой, супа из грибов, жаркого в горшочках, чая и шанежки», — сказано в анонсе поездки в группе турфирмы «Подорожник» в соцсети «ВКонтакте».
Во время поездки туристам покажут дом Романовых и Искорское Городище в Ныробе, Воскресенский собор и Иоанно-Богословский мужской монастырь в Чердыни. Стоимость путешествия — 2,6 тысячи рублей для взрослого и 2,4 тысячи рублей для ребенка. В нее входят трансфер из Березников до Чердыни и обратно, обед и услуги экскурсовода.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.