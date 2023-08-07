07 августа 2023

Пермяков зовут в гастротур по Чердыни с купеческим обедом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Чердынь, Воскресенский собор, чердынь, сердце пармы, парма
Туристам проведут экскурсию по главным достопримечательностям города Фото:

Жителей Пермского края приглашают в гастрономический тур по Чердыни с купеческим обедом. Путешественникам проведут экскурсию по городу и накормят блюдами местной кухни. Выезд запланирован на 16 сентября из Березников.

«Гастрономический тур „Купеческие посиделки в городе Ч“. Участников поездки угостят чердынской кухней. Купеческий обед будет состоять из салата из свежей капусты с брусникой, супа из грибов, жаркого в горшочках, чая и шанежки», — сказано в анонсе поездки в группе турфирмы «Подорожник» в соцсети «ВКонтакте».

Во время поездки туристам покажут дом Романовых и Искорское Городище в Ныробе, Воскресенский собор и Иоанно-Богословский мужской монастырь в Чердыни. Стоимость путешествия — 2,6 тысячи рублей для взрослого и 2,4 тысячи рублей для ребенка. В нее входят трансфер из Березников до Чердыни и обратно, обед и услуги экскурсовода.

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Жителей Пермского края приглашают в гастрономический тур по Чердыни с купеческим обедом. Путешественникам проведут экскурсию по городу и накормят блюдами местной кухни. Выезд запланирован на 16 сентября из Березников. «Гастрономический тур „Купеческие посиделки в городе Ч“. Участников поездки угостят чердынской кухней. Купеческий обед будет состоять из салата из свежей капусты с брусникой, супа из грибов, жаркого в горшочках, чая и шанежки», — сказано в анонсе поездки в группе турфирмы «Подорожник» в соцсети «ВКонтакте». Во время поездки туристам покажут дом Романовых и Искорское Городище в Ныробе, Воскресенский собор и Иоанно-Богословский мужской монастырь в Чердыни. Стоимость путешествия — 2,6 тысячи рублей для взрослого и 2,4 тысячи рублей для ребенка. В нее входят трансфер из Березников до Чердыни и обратно, обед и услуги экскурсовода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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