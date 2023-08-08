В Свердловской области три человека попали в больницу из-за отравления грибами

В Свердловской области с начала грибного сезона три человека обратились за помощью к врачам после употребления грибов. Последние два случая произошли в Каменске-Уральском, сообщает в telegram-канале Роспотребнадзор по Свердловской области.
«Два жителя Каменска-Уральского пострадали от случайного употребления несъедобных грибов. Они уже выписаны из медучреждения. Всего в сезон 2023 года в Свердловской области от употребления несъедобных грибов пострадали три человека», — поделились санврачи.
В Роспотребнадзоре призывают свердловчан не есть сырые и подозрительные грибы и предупредить об этом же детей. Собирать следует только хорошо знакомые виды грибов, причем подальше от дорог. Собирать грибы лучше в плетеную картинку, а не в пакеты, так как так они будут дольше оставаться свежими. Срезать грибы нужно с целой ножкой.
Ранее URA.RU сообщало, что житель Березовского собрал небывалый урожай белых грибов. Он обнаружил их в районе Новосвердловской ТЭЦ.
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