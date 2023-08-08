В Свердловской области три человека попали в больницу из-за отравления грибами

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Михаил Мишустин во время посещения выставки " Золотая осень 2022". Москва, грибы, шампиньоны, выставка, сельское хозяйство, грибница, аграрная промышленность, грибная ферма
Двое отравившихся грибами — жители Каменска-Уральского Фото:

В Свердловской области с начала грибного сезона три человека обратились за помощью к врачам после употребления грибов. Последние два случая произошли в Каменске-Уральском, сообщает в telegram-канале Роспотребнадзор по Свердловской области.

«Два жителя Каменска-Уральского пострадали от случайного употребления несъедобных грибов. Они уже выписаны из медучреждения. Всего в сезон 2023 года в Свердловской области от употребления несъедобных грибов пострадали три человека», — поделились санврачи.

В Роспотребнадзоре призывают свердловчан не есть сырые и подозрительные грибы и предупредить об этом же детей. Собирать следует только хорошо знакомые виды грибов, причем подальше от дорог. Собирать грибы лучше в плетеную картинку, а не в пакеты, так как так они будут дольше оставаться свежими. Срезать грибы нужно с целой ножкой.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Березовского собрал небывалый урожай белых грибов. Он обнаружил их в районе Новосвердловской ТЭЦ.

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В Свердловской области с начала грибного сезона три человека обратились за помощью к врачам после употребления грибов. Последние два случая произошли в Каменске-Уральском, сообщает в telegram-канале Роспотребнадзор по Свердловской области. «Два жителя Каменска-Уральского пострадали от случайного употребления несъедобных грибов. Они уже выписаны из медучреждения. Всего в сезон 2023 года в Свердловской области от употребления несъедобных грибов пострадали три человека», — поделились санврачи. В Роспотребнадзоре призывают свердловчан не есть сырые и подозрительные грибы и предупредить об этом же детей. Собирать следует только хорошо знакомые виды грибов, причем подальше от дорог. Собирать грибы лучше в плетеную картинку, а не в пакеты, так как так они будут дольше оставаться свежими. Срезать грибы нужно с целой ножкой. Ранее URA.RU сообщало, что житель Березовского собрал небывалый урожай белых грибов. Он обнаружил их в районе Новосвердловской ТЭЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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