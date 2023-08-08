Министр ЖКХ рассказал, будут ли в Свердловскую область привозить мусор из других регионов

Свердловский министр ЖКХ: в регион пока не планируют привозить мусор из соседних областей

09 августа 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Смирнов заявил, что в Свердловскую область не планируют везти мусор из соседних областей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал, что в регион пока не планируют свозить мусор из других областей. Об этом он рассказал 9 августа в ходе пресс-конференции. «Законодательно возможность привозить мусор из других регионов есть, но вопрос в том, насколько экономически целесообразно. И сейчас пока нет предпосылок ввозить мусор [в Свердловскую область] и вывозить его из нее», — сказал Смирнов. При этом, по его словам, выгодно ввозить коммунальные отходы из населенных пунктов региона в города, где построят мусоросортировочные заводы (Екатеринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск и другие). К тому же это позволит сдерживать рост тарифа за вывоз ТКО. «Мы можем мусорных завод построить хоть в каждой деревне, но тогда и тариф будет намного выше. Но мы хотим удержать тарифы, поэтому будем максимально загружать те заводы, которые уже строим и которые планируем построить», — говорит Смирнов.

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал, что в регион пока не планируют свозить мусор из других областей. Об этом он рассказал 9 августа в ходе пресс-конференции. «Законодательно возможность привозить мусор из других регионов есть, но вопрос в том, насколько экономически целесообразно. И сейчас пока нет предпосылок ввозить мусор [в Свердловскую область] и вывозить его из нее», — сказал Смирнов. При этом, по его словам, выгодно ввозить коммунальные отходы из населенных пунктов региона в города, где построят мусоросортировочные заводы (Екатеринбург, Нижний Тагил, Краснотурьинск и другие). К тому же это позволит сдерживать рост тарифа за вывоз ТКО. «Мы можем мусорных завод построить хоть в каждой деревне, но тогда и тариф будет намного выше. Но мы хотим удержать тарифы, поэтому будем максимально загружать те заводы, которые уже строим и которые планируем построить», — говорит Смирнов.