Прокуратура нашла в свердловских больницах 86 нарушений в лечении детей

Чаще всего детям оказывали неполную медпомощь или отказывались ее предоставлять Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Прокуратура выявила в больницах Свердловской области 86 нарушений в лечении детей-инвалидов и сирот. Установлено, что не во всех учреждениях создаются условия для оказания своевременной медпомощи, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Всего по итогам проверки выявлено 86 нарушений законодательства в указанной сфере, в суд направлено пять исковых заявлений в защиту прав несовершеннолетних, внесено 44 представления», — следует из сообщения. К дисциплинарной ответственности привлечены восемь человек, а к административной — двое.

В ведомстве отметили, что в ходе проверок чаще всего выявлялось несвоевременное и неполное оказание медпомощи детям, а также отказ в ее предоставлении. Прокуратура продолжает держать ситуацию на контроле.