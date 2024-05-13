Прокуратура нашла в свердловских больницах 86 нарушений в лечении детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Травматолого-ортопедическое отделение Областной детской клинической больницы (ОДКБ) после капитального ремонта г. Екатеринбург , детская больница, ребенок в палате
Чаще всего детям оказывали неполную медпомощь или отказывались ее предоставлять Фото:

Прокуратура выявила в больницах Свердловской области 86 нарушений в лечении детей-инвалидов и сирот. Установлено, что не во всех учреждениях создаются условия для оказания своевременной медпомощи, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Всего по итогам проверки выявлено 86 нарушений законодательства в указанной сфере, в суд направлено пять исковых заявлений в защиту прав несовершеннолетних, внесено 44 представления», — следует из сообщения. К дисциплинарной ответственности привлечены восемь человек, а к административной — двое.

В ведомстве отметили, что в ходе проверок чаще всего выявлялось несвоевременное и неполное оказание медпомощи детям, а также отказ в ее предоставлении. Прокуратура продолжает держать ситуацию на контроле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура выявила в больницах Свердловской области 86 нарушений в лечении детей-инвалидов и сирот. Установлено, что не во всех учреждениях создаются условия для оказания своевременной медпомощи, рассказали в пресс-службе ведомства. «Всего по итогам проверки выявлено 86 нарушений законодательства в указанной сфере, в суд направлено пять исковых заявлений в защиту прав несовершеннолетних, внесено 44 представления», — следует из сообщения. К дисциплинарной ответственности привлечены восемь человек, а к административной — двое. В ведомстве отметили, что в ходе проверок чаще всего выявлялось несвоевременное и неполное оказание медпомощи детям, а также отказ в ее предоставлении. Прокуратура продолжает держать ситуацию на контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...