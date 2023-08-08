В Пермском крае за 190 млн продают завод по производству стройматериалов из отходов

09 августа 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Завод производит композитные плиты из отходов древесины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Пермском крае выставлено на продажу находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк» готовое производство используемых в строительстве и изготовлении мебели композитных плит из отходов древесины. Расположен завод в селе Частые и продается за 190 млн рублей. «Продается технологическая линия по производству древесно-стружечных плит. Производительность — 15 тысяч кубометров в год. Исходным сырьем является низкокачественная древесина лиственных и хвойных пород и отходы деревообработки. Цена — 190 млн рублей, возможна покупка прав по задолженности», — сообщается на маркетплейсе бизнес-активов и залогового имущества ПАО «Сбербанк». В указанную стоимость входят транспортеры для бревен, конвейеры для стружки и других отходов древесины, пресс для древесно-стружечных плит и другое оборудование. Вся техника была выпущена в 2019 году на Краснокамском ремонтно-механическом заводе. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод по производству древесной муки. Собственник готов расстаться с действующим бизнесом за 22 млн рублей.

В Пермском крае выставлено на продажу находящееся в залоге у ПАО «Сбербанк» готовое производство используемых в строительстве и изготовлении мебели композитных плит из отходов древесины. Расположен завод в селе Частые и продается за 190 млн рублей. «Продается технологическая линия по производству древесно-стружечных плит. Производительность — 15 тысяч кубометров в год. Исходным сырьем является низкокачественная древесина лиственных и хвойных пород и отходы деревообработки. Цена — 190 млн рублей, возможна покупка прав по задолженности», — сообщается на маркетплейсе бизнес-активов и залогового имущества ПАО «Сбербанк». В указанную стоимость входят транспортеры для бревен, конвейеры для стружки и других отходов древесины, пресс для древесно-стружечных плит и другое оборудование. Вся техника была выпущена в 2019 году на Краснокамском ремонтно-механическом заводе. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продается завод по производству древесной муки. Собственник готов расстаться с действующим бизнесом за 22 млн рублей.