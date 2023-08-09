Пермский фонд организует лагерь для тяжелобольных детей

10 августа 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Мероприятие для детей пройдет 12 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» 12 августа организует лагерь для детей из проекта «Больше жизни». Для организации мероприятия требуются волонтеры и продукты. «Лагерь для подопечных проекта „Больше жизни“ пройдет в Перми 12 августа. Сейчас мы ищем волонтеров, которые помогут организовать мероприятие, и продукты, чтобы накормить участников», — сообщается в группе фонда в соцсети «ВКонтакте». Для организации лагеря требуются аниматоры, фотографы, ведущий, клоуны и люди, которые могут провести мастер-классы. Из продуктов нужны черный и зеленый чай, кофе, сливки, питьевая вода, сок и многое другое. Передать продукты можно в штаб фонда до 11 августа. Ранее фонд получил 14 миллионов рублей на помощь тяжелобольным детям. На эти деньги организация пополнит парк проката медоборудования и создаст запас расходных материалов.

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» 12 августа организует лагерь для детей из проекта «Больше жизни». Для организации мероприятия требуются волонтеры и продукты. «Лагерь для подопечных проекта „Больше жизни“ пройдет в Перми 12 августа. Сейчас мы ищем волонтеров, которые помогут организовать мероприятие, и продукты, чтобы накормить участников», — сообщается в группе фонда в соцсети «ВКонтакте». Для организации лагеря требуются аниматоры, фотографы, ведущий, клоуны и люди, которые могут провести мастер-классы. Из продуктов нужны черный и зеленый чай, кофе, сливки, питьевая вода, сок и многое другое. Передать продукты можно в штаб фонда до 11 августа. Ранее фонд получил 14 миллионов рублей на помощь тяжелобольным детям. На эти деньги организация пополнит парк проката медоборудования и создаст запас расходных материалов.