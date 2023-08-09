Пермский фонд организует лагерь для тяжелобольных детей

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» 12 августа организует лагерь для детей из проекта «Больше жизни». Для организации мероприятия требуются волонтеры и продукты.
«Лагерь для подопечных проекта „Больше жизни“ пройдет в Перми 12 августа. Сейчас мы ищем волонтеров, которые помогут организовать мероприятие, и продукты, чтобы накормить участников», — сообщается в группе фонда в соцсети «ВКонтакте».
Для организации лагеря требуются аниматоры, фотографы, ведущий, клоуны и люди, которые могут провести мастер-классы. Из продуктов нужны черный и зеленый чай, кофе, сливки, питьевая вода, сок и многое другое. Передать продукты можно в штаб фонда до 11 августа.
Ранее фонд получил 14 миллионов рублей на помощь тяжелобольным детям. На эти деньги организация пополнит парк проката медоборудования и создаст запас расходных материалов.
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