09 августа 2023

Пермский фонд организует лагерь для тяжелобольных детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству территории Курчатовского района в рамках Межмуниципального координационного Совета "Челябинский". Челябинск, компания, дети, каникулы, школьники, ребятишки, лесная тропа
Мероприятие для детей пройдет 12 августа Фото:

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» 12 августа организует лагерь для детей из проекта «Больше жизни». Для организации мероприятия требуются волонтеры и продукты.

«Лагерь для подопечных проекта „Больше жизни“ пройдет в Перми 12 августа. Сейчас мы ищем волонтеров, которые помогут организовать мероприятие, и продукты, чтобы накормить участников», — сообщается в группе фонда в соцсети «ВКонтакте».

Для организации лагеря требуются аниматоры, фотографы, ведущий, клоуны и люди, которые могут провести мастер-классы. Из продуктов нужны черный и зеленый чай, кофе, сливки, питьевая вода, сок и многое другое. Передать продукты можно в штаб фонда до 11 августа.

Ранее фонд получил 14 миллионов рублей на помощь тяжелобольным детям. На эти деньги организация пополнит парк проката медоборудования и создаст запас расходных материалов.

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Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» 12 августа организует лагерь для детей из проекта «Больше жизни». Для организации мероприятия требуются волонтеры и продукты. «Лагерь для подопечных проекта „Больше жизни“ пройдет в Перми 12 августа. Сейчас мы ищем волонтеров, которые помогут организовать мероприятие, и продукты, чтобы накормить участников», — сообщается в группе фонда в соцсети «ВКонтакте». Для организации лагеря требуются аниматоры, фотографы, ведущий, клоуны и люди, которые могут провести мастер-классы. Из продуктов нужны черный и зеленый чай, кофе, сливки, питьевая вода, сок и многое другое. Передать продукты можно в штаб фонда до 11 августа. Ранее фонд получил 14 миллионов рублей на помощь тяжелобольным детям. На эти деньги организация пополнит парк проката медоборудования и создаст запас расходных материалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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