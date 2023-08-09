Жители Березников жалуются, что не могут попасть к врачам с острой болью

10 августа 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Некоторые березниковцы ждут своей очереди на обследования месяцами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на невозможность попасть к врачу и записаться на обследование в местной второй городской поликлинике. Об этом местная жительница написала в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под негативным постом березниковцы поделились своими проблемами о том, как они долгое время ждут очереди на нужное обследование и не могут попасть к нужным врачам даже с острой болью. «Решила пойти с острой болью, в регистратуре сказали, что свободных терапевтов нет, сначала хотели отправить в первую городскую, но после как я сказала, что это далеко для меня, то чудесным образом появился талон к врачу. Коридоры больницы были пустые, почему все заняты непонятно… Приняла меня какая-то бабушка. Она не успела меня осмотреть, как сразу поставила диагноз „хронический гастрит“, мне не дали сдавать никакие анализы, даже не поставили на очередь на ФГС», — пишет автор поста. В комментариях под постом многие березниковцы также отмечают, что не могут долгое время попасть на обследование или на прием некоторых врачей. « Давно имеется заболевание ЖКТ. Лет 15 уже, а может и больше. Я прохожу ФГС, УЗИ за свой счет. В поликлинике отвечают, что очередь большая вплоть до полугода», «Я в очереди на УЗИ уже 4 месяц стою, но я так думаю, что врач-терапевт уже забыла про меня», «Я с острым панкреатитом год стояла на очереди на УЗИ. В итоге не вытерпела и пошла в уралкалиевскую поликлинику», — пишут пользователи. В комментариях также отметились представители краевого минздрава с официальной страницы. В ведомстве написали, что причиной большой очереди может быть нехватка врачей в больнице. Также там попросили березниковцев обращаться к заведующему поликлиники, чтобы решить вопрос и получить помощь. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе не выполняется указ президента РФ Владимира Путина по повышению зарплат врачей. Средняя оплата труда в крае выросла, однако она все равно не достигает уровня средней зарплаты по Пермскому краю, чего требовал глава государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на невозможность попасть к врачу и записаться на обследование в местной второй городской поликлинике. Об этом местная жительница написала в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под негативным постом березниковцы поделились своими проблемами о том, как они долгое время ждут очереди на нужное обследование и не могут попасть к нужным врачам даже с острой болью. «Решила пойти с острой болью, в регистратуре сказали, что свободных терапевтов нет, сначала хотели отправить в первую городскую, но после как я сказала, что это далеко для меня, то чудесным образом появился талон к врачу. Коридоры больницы были пустые, почему все заняты непонятно… Приняла меня какая-то бабушка. Она не успела меня осмотреть, как сразу поставила диагноз „хронический гастрит“, мне не дали сдавать никакие анализы, даже не поставили на очередь на ФГС», — пишет автор поста. В комментариях под постом многие березниковцы также отмечают, что не могут долгое время попасть на обследование или на прием некоторых врачей. « Давно имеется заболевание ЖКТ. Лет 15 уже, а может и больше. Я прохожу ФГС, УЗИ за свой счет. В поликлинике отвечают, что очередь большая вплоть до полугода», «Я в очереди на УЗИ уже 4 месяц стою, но я так думаю, что врач-терапевт уже забыла про меня», «Я с острым панкреатитом год стояла на очереди на УЗИ. В итоге не вытерпела и пошла в уралкалиевскую поликлинику», — пишут пользователи. В комментариях также отметились представители краевого минздрава с официальной страницы. В ведомстве написали, что причиной большой очереди может быть нехватка врачей в больнице. Также там попросили березниковцев обращаться к заведующему поликлиники, чтобы решить вопрос и получить помощь. Ранее URA.RU сообщало, что в регионе не выполняется указ президента РФ Владимира Путина по повышению зарплат врачей. Средняя оплата труда в крае выросла, однако она все равно не достигает уровня средней зарплаты по Пермскому краю, чего требовал глава государства.