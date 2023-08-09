Жители Березников жалуются, что не могут попасть к врачам с острой болью

Жительница Березников (Пермский край) пожаловалась на невозможность попасть к врачу и записаться на обследование в местной второй городской поликлинике. Об этом местная жительница написала в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под негативным постом березниковцы поделились своими проблемами о том, как они долгое время ждут очереди на нужное обследование и не могут попасть к нужным врачам даже с острой болью.
«Решила пойти с острой болью, в регистратуре сказали, что свободных терапевтов нет, сначала хотели отправить в первую городскую, но после как я сказала, что это далеко для меня, то чудесным образом появился талон к врачу. Коридоры больницы были пустые, почему все заняты непонятно… Приняла меня какая-то бабушка. Она не успела меня осмотреть, как сразу поставила диагноз „хронический гастрит“, мне не дали сдавать никакие анализы, даже не поставили на очередь на ФГС», — пишет автор поста.
В комментариях под постом многие березниковцы также отмечают, что не могут долгое время попасть на обследование или на прием некоторых врачей. « Давно имеется заболевание ЖКТ. Лет 15 уже, а может и больше. Я прохожу ФГС, УЗИ за свой счет. В поликлинике отвечают, что очередь большая вплоть до полугода», «Я в очереди на УЗИ уже 4 месяц стою, но я так думаю, что врач-терапевт уже забыла про меня», «Я с острым панкреатитом год стояла на очереди на УЗИ. В итоге не вытерпела и пошла в уралкалиевскую поликлинику», — пишут пользователи.
В комментариях также отметились представители краевого минздрава с официальной страницы. В ведомстве написали, что причиной большой очереди может быть нехватка врачей в больнице. Также там попросили березниковцев обращаться к заведующему поликлиники, чтобы решить вопрос и получить помощь.
Ранее URA.RU сообщало, что в регионе не выполняется указ президента РФ Владимира Путина по повышению зарплат врачей. Средняя оплата труда в крае выросла, однако она все равно не достигает уровня средней зарплаты по Пермскому краю, чего требовал глава государства.
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