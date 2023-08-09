В районе ХМАО, где введен режим ЧС, вдвое увеличилась площадь пожаров

10 августа 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

В Белоярском районе горят почти две тысячи гектаров леса Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Белоярском районе ХМАО, где введен режим ЧС, за сутки почти вдвое увеличилась площадь лесных пожаров. Депнедра Югры в официальном telegram-канале сообщили, что 10 августа огонь охватил почти две тысячи гектаров леса, вчера площадь пожаров составляла тысячу гектаров. «По состоянию на 09.00 10 августа проводятся работы по тушению шести пожаров в Белоярском лесничестве на площади 1905,2 гектаров. 9 августа в Белоярском районе действовали четыре пожара на площади 1000 гектаров», — указано в публикациях Депнедр. В настоящее время спасательные службы тушат 23 лесных пожара на площади 2098,08 гектаров. За сутки пожарным удалось справиться с тремя очагами возгораний. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в округе особый противопожарный режим. С 6 августа в Белоярском районе действует режим ЧС в лесах муниципального характера.

В Белоярском районе ХМАО, где введен режим ЧС, за сутки почти вдвое увеличилась площадь лесных пожаров. Депнедра Югры в официальном telegram-канале сообщили, что 10 августа огонь охватил почти две тысячи гектаров леса, вчера площадь пожаров составляла тысячу гектаров. «По состоянию на 09.00 10 августа проводятся работы по тушению шести пожаров в Белоярском лесничестве на площади 1905,2 гектаров. 9 августа в Белоярском районе действовали четыре пожара на площади 1000 гектаров», — указано в публикациях Депнедр. В настоящее время спасательные службы тушат 23 лесных пожара на площади 2098,08 гектаров. За сутки пожарным удалось справиться с тремя очагами возгораний. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в округе особый противопожарный режим. С 6 августа в Белоярском районе действует режим ЧС в лесах муниципального характера.