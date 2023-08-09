09 августа 2023

В районе ХМАО, где введен режим ЧС, вдвое увеличилась площадь пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В Белоярском районе горят почти две тысячи гектаров леса Фото:

В Белоярском районе ХМАО, где введен режим ЧС, за сутки почти вдвое увеличилась площадь лесных пожаров. Депнедра Югры в официальном telegram-канале сообщили, что 10 августа огонь охватил почти две тысячи гектаров леса, вчера площадь пожаров составляла тысячу гектаров.

«По состоянию на 09.00 10 августа проводятся работы по тушению шести пожаров в Белоярском лесничестве на площади 1905,2 гектаров. 9 августа в Белоярском районе действовали четыре пожара на площади 1000 гектаров», — указано в публикациях Депнедр.

В настоящее время спасательные службы тушат 23 лесных пожара на площади 2098,08 гектаров. За сутки пожарным удалось справиться с тремя очагами возгораний.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в округе особый противопожарный режим. С 6 августа в Белоярском районе действует режим ЧС в лесах муниципального характера.

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В Белоярском районе ХМАО, где введен режим ЧС, за сутки почти вдвое увеличилась площадь лесных пожаров. Депнедра Югры в официальном telegram-канале сообщили, что 10 августа огонь охватил почти две тысячи гектаров леса, вчера площадь пожаров составляла тысячу гектаров. «По состоянию на 09.00 10 августа проводятся работы по тушению шести пожаров в Белоярском лесничестве на площади 1905,2 гектаров. 9 августа в Белоярском районе действовали четыре пожара на площади 1000 гектаров», — указано в публикациях Депнедр. В настоящее время спасательные службы тушат 23 лесных пожара на площади 2098,08 гектаров. За сутки пожарным удалось справиться с тремя очагами возгораний. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в округе особый противопожарный режим. С 6 августа в Белоярском районе действует режим ЧС в лесах муниципального характера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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