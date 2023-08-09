09 августа 2023

В пермском дворе хлещет фонтан из кипятка

© Служба новостей «URA.RU»
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Прорыв горячей воды на улице Крылова. Екатеринбург, провал, коммунальная авария, прорыв, горячая вода, яма на дороге, кипяток
Энергетики обещают в ближайшее время устранить аварию Фото:

В Перми во дворе дома на ул. Чернышевского, 15а произошла коммунальная авария. Из-под земли течет горячая вода, которая заливает дорогу, сообщила пермячка Ира Боровик на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Второй день во дворе дома хлещет кипяток. После того как недавно прочитала про обварившуюся девушку в Москве, которую такой трубой смыло, особенно страшно жить», — написала пермячка.

В пресс-службе пермского филиала ПАО «Т Плюс» прокомментировали, что дефект произошел на бесхозяйной трубе, и в ближайшее время «Пермские тепловые сети» займутся его устранением. Полный ремонт трубы будет возможен после ее постановки на учет. Сейчас она не числится на балансе ни в управляющей компании, ни в ресурсоснабжающей организации.

Ранее URA.RU рассказало, что Ирина Боровик пытается стать мэром Перми. Пермячка официально нигде не работает, а в социальных сетях позиционирует себя как блогер-сексолог.

Кипяток льется уже два дня
Кипяток льется уже два дня
Фото:

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В Перми во дворе дома на ул. Чернышевского, 15а произошла коммунальная авария. Из-под земли течет горячая вода, которая заливает дорогу, сообщила пермячка Ира Боровик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Второй день во дворе дома хлещет кипяток. После того как недавно прочитала про обварившуюся девушку в Москве, которую такой трубой смыло, особенно страшно жить», — написала пермячка. В пресс-службе пермского филиала ПАО «Т Плюс» прокомментировали, что дефект произошел на бесхозяйной трубе, и в ближайшее время «Пермские тепловые сети» займутся его устранением. Полный ремонт трубы будет возможен после ее постановки на учет. Сейчас она не числится на балансе ни в управляющей компании, ни в ресурсоснабжающей организации. Ранее URA.RU рассказало, что Ирина Боровик пытается стать мэром Перми. Пермячка официально нигде не работает, а в социальных сетях позиционирует себя как блогер-сексолог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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