В пермском дворе хлещет фонтан из кипятка

10 августа 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Энергетики обещают в ближайшее время устранить аварию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми во дворе дома на ул. Чернышевского, 15а произошла коммунальная авария. Из-под земли течет горячая вода, которая заливает дорогу, сообщила пермячка Ира Боровик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Второй день во дворе дома хлещет кипяток. После того как недавно прочитала про обварившуюся девушку в Москве, которую такой трубой смыло, особенно страшно жить», — написала пермячка. В пресс-службе пермского филиала ПАО «Т Плюс» прокомментировали, что дефект произошел на бесхозяйной трубе, и в ближайшее время «Пермские тепловые сети» займутся его устранением. Полный ремонт трубы будет возможен после ее постановки на учет. Сейчас она не числится на балансе ни в управляющей компании, ни в ресурсоснабжающей организации. Ранее URA.RU рассказало, что Ирина Боровик пытается стать мэром Перми. Пермячка официально нигде не работает, а в социальных сетях позиционирует себя как блогер-сексолог. Кипяток льется уже два дня Фото: с личной страницы в соцсети «ВКонтакте» Иры Боровик

В Перми во дворе дома на ул. Чернышевского, 15а произошла коммунальная авария. Из-под земли течет горячая вода, которая заливает дорогу, сообщила пермячка Ира Боровик на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Второй день во дворе дома хлещет кипяток. После того как недавно прочитала про обварившуюся девушку в Москве, которую такой трубой смыло, особенно страшно жить», — написала пермячка. В пресс-службе пермского филиала ПАО «Т Плюс» прокомментировали, что дефект произошел на бесхозяйной трубе, и в ближайшее время «Пермские тепловые сети» займутся его устранением. Полный ремонт трубы будет возможен после ее постановки на учет. Сейчас она не числится на балансе ни в управляющей компании, ни в ресурсоснабжающей организации. Ранее URA.RU рассказало, что Ирина Боровик пытается стать мэром Перми. Пермячка официально нигде не работает, а в социальных сетях позиционирует себя как блогер-сексолог.