09 августа 2023

Росавиация разрешила Azur Air летать из Перми в Занзибар

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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, посадка, приземление, azur air, азур эйр, азурэйр, azurair
Разрешение на полеты до Занзибара выдано на один год Фото:

Росавиация выдала авиакомпании Azur Air разрешение на полеты из Перми в Занзибар. Утвержденное число рейсов до архипелага в Индийском океане — два раза в неделю, сообщается в приказе федерального агентства воздушного транспорта.

«Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов. Воздушная линия Пермь — Занзибар, авиакомпания Azur Air — выдать допуск», — указано в документе Росавиации.

Срок допуска на полеты из Перми до Занзибара составляет один год. В расписании пермского аэропорта информация о соответствующих рейсах пока отсутствует. Ранее Росавиация выдала допуск на совершение полетов из Перми в грузинские города. Разрешение получено авиакомпанией Red Wings.

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Росавиация выдала авиакомпании Azur Air разрешение на полеты из Перми в Занзибар. Утвержденное число рейсов до архипелага в Индийском океане — два раза в неделю, сообщается в приказе федерального агентства воздушного транспорта. «Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов. Воздушная линия Пермь — Занзибар, авиакомпания Azur Air — выдать допуск», — указано в документе Росавиации. Срок допуска на полеты из Перми до Занзибара составляет один год. В расписании пермского аэропорта информация о соответствующих рейсах пока отсутствует. Ранее Росавиация выдала допуск на совершение полетов из Перми в грузинские города. Разрешение получено авиакомпанией Red Wings.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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