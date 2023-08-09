Росавиация разрешила Azur Air летать из Перми в Занзибар

Росавиация выдала авиакомпании Azur Air разрешение на полеты из Перми в Занзибар. Утвержденное число рейсов до архипелага в Индийском океане — два раза в неделю, сообщается в приказе федерального агентства воздушного транспорта.
«Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов. Воздушная линия Пермь — Занзибар, авиакомпания Azur Air — выдать допуск», — указано в документе Росавиации.
Срок допуска на полеты из Перми до Занзибара составляет один год. В расписании пермского аэропорта информация о соответствующих рейсах пока отсутствует. Ранее Росавиация выдала допуск на совершение полетов из Перми в грузинские города. Разрешение получено авиакомпанией Red Wings.
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