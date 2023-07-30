30 июля 2023

Силовики проверят обстоятельства гибели ребенка на реке в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Октябрьский, Пермский край. Пермь, следственный комитет, ск, скр, следком
СУ СК по Пермскому краю организована проверка после гибели мальчика Фото:

Следователи выясняют все обстоятельства, при которых в Перми на реке Мулянка утонул 14-летний мальчик. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале ведомства.

«Следственными органами СУ СК по Пермскому краю проводится проверка по факту утопления 14-летнего ребенка на реке Мулянка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводится экспертиза», — сообщили в ведомстве.

Школьник утонул в Мулянке 30 июля. Известно, что он находился без присмотра взрослых и решил искупаться. В региональном СУ СК напоминают о том, что во избежание несчастных случаев детей нельзя оставлять без присмотра.

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Следователи выясняют все обстоятельства, при которых в Перми на реке Мулянка утонул 14-летний мальчик. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале ведомства. «Следственными органами СУ СК по Пермскому краю проводится проверка по факту утопления 14-летнего ребенка на реке Мулянка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводится экспертиза», — сообщили в ведомстве. Школьник утонул в Мулянке 30 июля. Известно, что он находился без присмотра взрослых и решил искупаться. В региональном СУ СК напоминают о том, что во избежание несчастных случаев детей нельзя оставлять без присмотра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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