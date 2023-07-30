Силовики проверят обстоятельства гибели ребенка на реке в Перми

31 июля 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

СУ СК по Пермскому краю организована проверка после гибели мальчика Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи выясняют все обстоятельства, при которых в Перми на реке Мулянка утонул 14-летний мальчик. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале ведомства. «Следственными органами СУ СК по Пермскому краю проводится проверка по факту утопления 14-летнего ребенка на реке Мулянка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводится экспертиза», — сообщили в ведомстве. Школьник утонул в Мулянке 30 июля. Известно, что он находился без присмотра взрослых и решил искупаться. В региональном СУ СК напоминают о том, что во избежание несчастных случаев детей нельзя оставлять без присмотра.

Следователи выясняют все обстоятельства, при которых в Перми на реке Мулянка утонул 14-летний мальчик. Информация об этом размещена в официальном telegram-канале ведомства. «Следственными органами СУ СК по Пермскому краю проводится проверка по факту утопления 14-летнего ребенка на реке Мулянка. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводится экспертиза», — сообщили в ведомстве. Школьник утонул в Мулянке 30 июля. Известно, что он находился без присмотра взрослых и решил искупаться. В региональном СУ СК напоминают о том, что во избежание несчастных случаев детей нельзя оставлять без присмотра.