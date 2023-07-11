11 июля 2023

Следственный комитет проводит проверку по факту утопления ребенка в реке в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП по ул.Щербакова 36. Пермь, следственный комитет, следователь, ск, преступление
Следователи проводят осмотр места ЧП и опрашивают очевидцев Фото:

Следователи начали проверку по факту гибели 14-летнего ребенка в реке Кама в Перми. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«По предварительным данным, 11 июля 2023 года в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми 14-летний ребенок находился на берегу реки Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — говорится на сайте Следкома. Сейчас специалисты проводят осмотр места ЧП и опрашивают свидетелей.

В тот же день 11 июля в реках Пермского края утонули еще два человека. За два дня до этого сообщалось о еще четырех утонувших в регионе.

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Следователи начали проверку по факту гибели 14-летнего ребенка в реке Кама в Перми. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «По предварительным данным, 11 июля 2023 года в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми 14-летний ребенок находился на берегу реки Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — говорится на сайте Следкома. Сейчас специалисты проводят осмотр места ЧП и опрашивают свидетелей. В тот же день 11 июля в реках Пермского края утонули еще два человека. За два дня до этого сообщалось о еще четырех утонувших в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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