Следственный комитет проводит проверку по факту утопления ребенка в реке в Перми

12 июля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Следователи проводят осмотр места ЧП и опрашивают очевидцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи начали проверку по факту гибели 14-летнего ребенка в реке Кама в Перми. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «По предварительным данным, 11 июля 2023 года в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми 14-летний ребенок находился на берегу реки Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — говорится на сайте Следкома. Сейчас специалисты проводят осмотр места ЧП и опрашивают свидетелей. В тот же день 11 июля в реках Пермского края утонули еще два человека. За два дня до этого сообщалось о еще четырех утонувших в регионе.

Следователи начали проверку по факту гибели 14-летнего ребенка в реке Кама в Перми. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. «По предварительным данным, 11 июля 2023 года в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми 14-летний ребенок находился на берегу реки Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул», — говорится на сайте Следкома. Сейчас специалисты проводят осмотр места ЧП и опрашивают свидетелей. В тот же день 11 июля в реках Пермского края утонули еще два человека. За два дня до этого сообщалось о еще четырех утонувших в регионе.