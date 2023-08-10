10 августа 2023

В Перми резко выросли цены на фрукты и авиабилеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин продуктов "Жизнь март"и магазин самообслуживания "Есть охота". Екатеринбург, овощи, продукты, фрукты, прилавок, магазин, еда, продуктовый магазин, жизнь март
Больше всего подорожали апельсины, яблоки и лимоны Фото:
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В Пермском крае за месяц резко подорожали фрукты. Заметнее всего выросли цены на апельсины, яблоки и лимоны. Также выше стала стоимость авиабилетов. Такие данные за июль приводит Пермьстат.

«Максимальное месячное удорожание отмечалось на апельсины, яблоки, лимоны, груши. Их стоимость выросла на 20,6%, 10,5%, 8,2% и 7,8%. Удорожание авиабилетов составило 22,3%», — сказано в статистике.

Некоторые виды продуктов, по данным аналитиков, подешевели. Речь о масле, вермишели, сосисках, горохе и фасоли, замороженных креветках, конфетах, консервах и приправах. Цены на них снизились в диапазоне от 1,0% до 5,9%. Также заметно подешевели цены на проживание в гостиницах (6,6%) и экскурсии (4,1%).

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В Пермском крае за месяц резко подорожали фрукты. Заметнее всего выросли цены на апельсины, яблоки и лимоны. Также выше стала стоимость авиабилетов. Такие данные за июль приводит Пермьстат. «Максимальное месячное удорожание отмечалось на апельсины, яблоки, лимоны, груши. Их стоимость выросла на 20,6%, 10,5%, 8,2% и 7,8%. Удорожание авиабилетов составило 22,3%», — сказано в статистике. Некоторые виды продуктов, по данным аналитиков, подешевели. Речь о масле, вермишели, сосисках, горохе и фасоли, замороженных креветках, конфетах, консервах и приправах. Цены на них снизились в диапазоне от 1,0% до 5,9%. Также заметно подешевели цены на проживание в гостиницах (6,6%) и экскурсии (4,1%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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