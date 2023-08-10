В Перми резко выросли цены на фрукты и авиабилеты

11 августа 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Больше всего подорожали апельсины, яблоки и лимоны Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Пермском крае за месяц резко подорожали фрукты. Заметнее всего выросли цены на апельсины, яблоки и лимоны. Также выше стала стоимость авиабилетов. Такие данные за июль приводит Пермьстат. «Максимальное месячное удорожание отмечалось на апельсины, яблоки, лимоны, груши. Их стоимость выросла на 20,6%, 10,5%, 8,2% и 7,8%. Удорожание авиабилетов составило 22,3%», — сказано в статистике. Некоторые виды продуктов, по данным аналитиков, подешевели. Речь о масле, вермишели, сосисках, горохе и фасоли, замороженных креветках, конфетах, консервах и приправах. Цены на них снизились в диапазоне от 1,0% до 5,9%. Также заметно подешевели цены на проживание в гостиницах (6,6%) и экскурсии (4,1%).

В Пермском крае за месяц резко подорожали фрукты. Заметнее всего выросли цены на апельсины, яблоки и лимоны. Также выше стала стоимость авиабилетов. Такие данные за июль приводит Пермьстат. «Максимальное месячное удорожание отмечалось на апельсины, яблоки, лимоны, груши. Их стоимость выросла на 20,6%, 10,5%, 8,2% и 7,8%. Удорожание авиабилетов составило 22,3%», — сказано в статистике. Некоторые виды продуктов, по данным аналитиков, подешевели. Речь о масле, вермишели, сосисках, горохе и фасоли, замороженных креветках, конфетах, консервах и приправах. Цены на них снизились в диапазоне от 1,0% до 5,9%. Также заметно подешевели цены на проживание в гостиницах (6,6%) и экскурсии (4,1%).