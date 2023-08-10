Глава «Уралвагонзавода» взялся за патриотическое воспитание молодежи

В условиях специальной военной операции на молодежь в России идет информационное воздействие со стороны недружественных стран, которые пытаются насадить подрастающему поколению мысль о том, что любовь к родине и защита родины не важны. И задача внутри страны — укрепить систему воспитания. С таким мнением на расширенном заседании Союза машиностроителей России выступил член бюро центрального совета Союзмаша, гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.
«В условиях проведения СВО и обострения противостояния с рядом зарубежных стран существенно усиливаются попытки информационного влияния на состояние общественного сознания молодежи, чтобы добиться разложения ценностного фундамента подрастающего поколения, таких как любовь к родине, желание встать на защиту своей страны. Наша задача — укрепить систему воспитания гражданственности и ответственности за свою страну, используя молодежные проекты Союзмаша и предлагая новые площадки и направления», — заявил во время выступления Александр Потапов.
Ранее URA.RU сообщало, что нижнетагильское предприятие «Уралвагонзавод» (входит в концерн УВЗ корпорации «Ростех») подписало соглашение о сотрудничестве с Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Соглашение, в частности, предусматривает организацию совместных мероприятий по профориентации молодежи и патриотическому воспитанию.
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