Мэр Екатеринбурга проинспектировал главную площадку юбилея города

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Презентация монеты «Екатеринбург 300». Екатеринбург, орлов алексей
Орлов посетил площадку празднования Дня города на Плотинке Фото:

В субботу, 12 августа, концертом Леонида Агутина испытают главную сцену празднования 300-летия Екатеринбурга. Готовность площадки в Историческом сквере накануне проинспектировал мэр города Алексей Орлов.

«Это огромное счастье, это огромная управленческая удача и уникальный шанс — готовить такой город, как Екатеринбург, к большому юбилею. И это колоссальная ответственность, но я думаю, что наша команда справится», — цитирует Орлова пресс-служба Фонда святой Екатерины.

Он вместе с директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым и начальником управления культуры Ильей Марковым высоко оценили готовность площадки. Они выразили уверенность в том, что мероприятия, приуроченые к 300-летию города, пройдут на высоком уровне.

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В субботу, 12 августа, концертом Леонида Агутина испытают главную сцену празднования 300-летия Екатеринбурга. Готовность площадки в Историческом сквере накануне проинспектировал мэр города Алексей Орлов. «Это огромное счастье, это огромная управленческая удача и уникальный шанс — готовить такой город, как Екатеринбург, к большому юбилею. И это колоссальная ответственность, но я думаю, что наша команда справится», — цитирует Орлова пресс-служба Фонда святой Екатерины. Он вместе с директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым и начальником управления культуры Ильей Марковым высоко оценили готовность площадки. Они выразили уверенность в том, что мероприятия, приуроченые к 300-летию города, пройдут на высоком уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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