Мэр Екатеринбурга проинспектировал главную площадку юбилея города

Орлов посетил площадку празднования Дня города на Плотинке Фото: Московец Илья © URA.RU

В субботу, 12 августа, концертом Леонида Агутина испытают главную сцену празднования 300-летия Екатеринбурга. Готовность площадки в Историческом сквере накануне проинспектировал мэр города Алексей Орлов.

«Это огромное счастье, это огромная управленческая удача и уникальный шанс — готовить такой город, как Екатеринбург, к большому юбилею. И это колоссальная ответственность, но я думаю, что наша команда справится», — цитирует Орлова пресс-служба Фонда святой Екатерины.

Он вместе с директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым и начальником управления культуры Ильей Марковым высоко оценили готовность площадки. Они выразили уверенность в том, что мероприятия, приуроченые к 300-летию города, пройдут на высоком уровне.