11 августа 2023

Посол Антонов: новые санкции США против РФ доказали провал политики Вашингтона

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США ввели новые антироссийские санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые антироссийские санкции США свидетельствуют о безуспешности политики Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Видим в этом (новых санкциях — прим. URA.RU) попытку американских властей сгладить нарастающую здесь критику о провале ограничительной политики Белого дома. Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось», — передает заявление Антонова в официальном telegram-канале российское диппредставительство. Посол отметил, что новыми санкциями США также пытаются сгладить нарастающее недовольство внутри страны.

Ранее Минфин США опубликовал новый санкционный список. В него попали российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман. Санкции были также наложены на Российский союз промышленников и предпринимателей.

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Новые антироссийские санкции США свидетельствуют о безуспешности политики Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Видим в этом (новых санкциях — прим. URA.RU) попытку американских властей сгладить нарастающую здесь критику о провале ограничительной политики Белого дома. Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось», — передает заявление Антонова в официальном telegram-канале российское диппредставительство. Посол отметил, что новыми санкциями США также пытаются сгладить нарастающее недовольство внутри страны. Ранее Минфин США опубликовал новый санкционный список. В него попали российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман. Санкции были также наложены на Российский союз промышленников и предпринимателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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