Посол Антонов: новые санкции США против РФ доказали провал политики Вашингтона 12 августа 2023 в 03:16 Размер текста - 17 + США ввели новые антироссийские санкции Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые антироссийские санкции США свидетельствуют о безуспешности политики Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Видим в этом (новых санкциях — прим. URA.RU) попытку американских властей сгладить нарастающую здесь критику о провале ограничительной политики Белого дома. Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось», — передает заявление Антонова в официальном telegram-канале российское диппредставительство. Посол отметил, что новыми санкциями США также пытаются сгладить нарастающее недовольство внутри страны. Ранее Минфин США опубликовал новый санкционный список. В него попали российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман. Санкции были также наложены на Российский союз промышленников и предпринимателей. Новые антироссийские санкции США свидетельствуют о безуспешности политики Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Видим в этом (новых санкциях — прим. URA.RU) попытку американских властей сгладить нарастающую здесь критику о провале ограничительной политики Белого дома. Даже местным русофобам предельно ясно, что обрушить нашу экономику и подорвать технологический суверенитет России не удалось», — передает заявление Антонова в официальном telegram-канале российское диппредставительство. Посол отметил, что новыми санкциями США также пытаются сгладить нарастающее недовольство внутри страны. Ранее Минфин США опубликовал новый санкционный список. В него попали российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман. Санкции были также наложены на Российский союз промышленников и предпринимателей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям