13 августа 2023
12 августа 2023
11 августа 2023

В Сургуте эвакуировали три торговых центра из-за сообщения о бомбе

© Служба новостей «URA.RU»
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Захват заложников в Сбербанке. Тюмень, ограждение, лента заграждения
Злоумышленники прислали в ТЦ письма с угрозами Фото:

В Сургуте эвакуировали сотрудников и посетителей трех торговых центров из-за писем с угрозами о бомбе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.

«Пришла рассылка о взрывном устройстве в несколько ТЦ города. Посетителей эвакуировали из ТЦ „Сибирь“, „Сити Молл“ и „Аура“. На место выехали специалисты и кинологи с собаками», — сообщил собеседник.

В полиции сообщили, что данным инцидентом занимается ФСБ. В Федеральной службе безопасности по Тюменской области оперативно комментарий получить не удалось. В ведомстве не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали десятки торговых центров. Причиной экстренных мер стало сообщение.

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В Сургуте эвакуировали сотрудников и посетителей трех торговых центров из-за писем с угрозами о бомбе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города. «Пришла рассылка о взрывном устройстве в несколько ТЦ города. Посетителей эвакуировали из ТЦ „Сибирь“, „Сити Молл“ и „Аура“. На место выехали специалисты и кинологи с собаками», — сообщил собеседник. В полиции сообщили, что данным инцидентом занимается ФСБ. В Федеральной службе безопасности по Тюменской области оперативно комментарий получить не удалось. В ведомстве не ответили на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали десятки торговых центров. Причиной экстренных мер стало сообщение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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