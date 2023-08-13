В Сургуте эвакуировали три торговых центра из-за сообщения о бомбе

В Сургуте эвакуировали сотрудников и посетителей трех торговых центров из-за писем с угрозами о бомбе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах города.
«Пришла рассылка о взрывном устройстве в несколько ТЦ города. Посетителей эвакуировали из ТЦ „Сибирь“, „Сити Молл“ и „Аура“. На место выехали специалисты и кинологи с собаками», — сообщил собеседник.
В полиции сообщили, что данным инцидентом занимается ФСБ. В Федеральной службе безопасности по Тюменской области оперативно комментарий получить не удалось. В ведомстве не ответили на телефонный звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске эвакуировали десятки торговых центров. Причиной экстренных мер стало сообщение.
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