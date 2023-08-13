Продажи билетов на Летний кубок чемпионов КВН, который пройдет в Перми уже 19 августа, практически остановились. В первые дни были почти раскуплены места в самом дорогом секторе, но остальные трибуны свободны до сих пор. В продаже более трех тысяч билетов, следует из данных сервиса «Яндекс Афиша».
Есть в продаже самые дорогие билеты за 12 тысяч рублей, также сотни свободных мест в партере — по цене от 7500 до 10500 рублей. Самые дешевые билеты стоят 1000 рублей, но их в свободной продаже еще достаточно много.
Проведение Летнего кубка чемпионов КВН власти позиционируют как одно из флагманских событий 300-летия Перми. Для игры, которую покажут в эфире Первого канала, строят спецзал на 4500 мест в УДС «Молот». За кубок будут бороться команды «Доктор Хаусс», «Имени меня» и Сборная Пермского края. В жюри войдут актеры Алла Михеева, Вадим Галыгин, Александр Олешко, Катерина Шпица, Сергей Светлаков, а также пианист и дирижер Сергей Жилин. Ведущим станет Валдис Пельш.
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