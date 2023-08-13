Пермяки игнорируют флагманское событие 300-летия города. Скрин

Билеты на Летний кубок чемпионов КВН в Перми остаются нераспроданными

14 августа 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Валдис Пельш ждет зрителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Продажи билетов на Летний кубок чемпионов КВН, который пройдет в Перми уже 19 августа, практически остановились. В первые дни были почти раскуплены места в самом дорогом секторе, но остальные трибуны свободны до сих пор. В продаже более трех тысяч билетов, следует из данных сервиса «Яндекс Афиша». Есть в продаже самые дорогие билеты за 12 тысяч рублей, также сотни свободных мест в партере — по цене от 7500 до 10500 рублей. Самые дешевые билеты стоят 1000 рублей, но их в свободной продаже еще достаточно много. Проведение Летнего кубка чемпионов КВН власти позиционируют как одно из флагманских событий 300-летия Перми. Для игры, которую покажут в эфире Первого канала, строят спецзал на 4500 мест в УДС «Молот». За кубок будут бороться команды «Доктор Хаусс», «Имени меня» и Сборная Пермского края. В жюри войдут актеры Алла Михеева, Вадим Галыгин, Александр Олешко, Катерина Шпица, Сергей Светлаков, а также пианист и дирижер Сергей Жилин. Ведущим станет Валдис Пельш. На «главное событие лета» остались тысячи билетов Скрин с портала «Яндекс Афиша» https://afisha.yandex.ru/perm/concert/kvn-letnii-kubok-chempionov

Продажи билетов на Летний кубок чемпионов КВН, который пройдет в Перми уже 19 августа, практически остановились. В первые дни были почти раскуплены места в самом дорогом секторе, но остальные трибуны свободны до сих пор. В продаже более трех тысяч билетов, следует из данных сервиса «Яндекс Афиша». Есть в продаже самые дорогие билеты за 12 тысяч рублей, также сотни свободных мест в партере — по цене от 7500 до 10500 рублей. Самые дешевые билеты стоят 1000 рублей, но их в свободной продаже еще достаточно много. Проведение Летнего кубка чемпионов КВН власти позиционируют как одно из флагманских событий 300-летия Перми. Для игры, которую покажут в эфире Первого канала, строят спецзал на 4500 мест в УДС «Молот». За кубок будут бороться команды «Доктор Хаусс», «Имени меня» и Сборная Пермского края. В жюри войдут актеры Алла Михеева, Вадим Галыгин, Александр Олешко, Катерина Шпица, Сергей Светлаков, а также пианист и дирижер Сергей Жилин. Ведущим станет Валдис Пельш.