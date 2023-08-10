Алла Михеева и Сергей Светлаков будут судить Летний кубок чемпионов КВН в Перми

11 августа 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Сергей Светлаков знает толк в юморе Фото: Дарья Попова © URA.RU Организаторы Летнего кубка чемпионов КВН, который состоится в Перми, определились с составом жюри. В него войдут звезды театра, кино и юмористической сцены Алла Михеева, Сергей Светлаков, Катерина Шпица, Александр Олешко и Вадим Галыгин, сообщили на сайте 300-летия Перми. «В жюри войдут актриса Алла Михеева, комик и актер Вадим Галыгин, актер и ведущий Александр Олешко, пианист и дирижер Сергей Жилин, актриса театра и кино Катерина Шпица и комедийный актер Сергей Светлаков», — говорится в сообщении на сайте 300-летия Перми. В игре примут участие команды «Доктор Хаусс», «Имени меня» и Сборная Пермского края. Как ранее рассказывало URA.RU, Летний кубок чемпионов КВН пройдет 19 августа. Ведущим станет Валдис Пельш. Для шоу во дворце спорта «Молот» выстроят специальный зал на 4500 мест.

Организаторы Летнего кубка чемпионов КВН, который состоится в Перми, определились с составом жюри. В него войдут звезды театра, кино и юмористической сцены Алла Михеева, Сергей Светлаков, Катерина Шпица, Александр Олешко и Вадим Галыгин, сообщили на сайте 300-летия Перми. «В жюри войдут актриса Алла Михеева, комик и актер Вадим Галыгин, актер и ведущий Александр Олешко, пианист и дирижер Сергей Жилин, актриса театра и кино Катерина Шпица и комедийный актер Сергей Светлаков», — говорится в сообщении на сайте 300-летия Перми. В игре примут участие команды «Доктор Хаусс», «Имени меня» и Сборная Пермского края. Как ранее рассказывало URA.RU, Летний кубок чемпионов КВН пройдет 19 августа. Ведущим станет Валдис Пельш. Для шоу во дворце спорта «Молот» выстроят специальный зал на 4500 мест.