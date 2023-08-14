Суд в Миассе решил ограничиться устным замечанием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городском суде Миасса (Челябинская область) 14 августа состоялось слушание административного дела, возбужденного в отношении организатора патриотического автопробега «Zа Победу!» Натальи Пищулиной. Об этом говорится в сообщении в местных соцсетях. Суд решил не наказывать Пищулину.

«Слушание дела в суде состоялось сегодня, 14 августа. Выслушав доводы Натальи Пищулиной и свидетелей — участников мероприятия — судья принял решение освободить ее от административной ответственности и ограничиться устным замечанием», — говорится в сообщении сообщества во «ВКонтакте» «ZOV Миасса».

Автопробег «Zа Победу!» прошел в Миассе в канун празднования Дня Победы — 7 мая. Во время автопробега в полицию поступил анонимный звонок о нарушениях, допущенных организаторами. Автомобилей, принимающих участие в мероприятии, оказалось намного больше, чем было заявлено изначально. В отношении Пищулиной начали производство по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Дело было передано в Миасский городской суд. Поддержать Наталью в суде пришли активисты движения «ZOV Миасса» и участники автопробега. Пищулина в суде заявила, что у нее не поднялась бы рука выгнать кого-то из колонны. В такое непростое время нельзя запретить людям поддерживать наших бойцов на передовой. В итоге суд решил освободить активистку от административной ответственности.

Ранее общественная деятельность Пищулиной была высоко оценена. В мае этого года она стала победителем региональной премии «Меняющие мир» в номинации «Волонтер года».

Суд решил освободить активистку от административной ответственности Фото: паблик «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/zovmiassa