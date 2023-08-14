В России отменили анкетирование по COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

Гражданам, прилетевшим в Россию не нужно проходить анкетирование о COVID-19
Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за границы. Это следует из постановления ведомства.
«Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», —
Ранее гражданам при прибытии из-за рубежа было необходимо сдавать ПЦР-тест при отсутствии COVID-сертификата. Также приезжающие были обязаны заполнять анкету перед пересечением российской границы.
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