В России отменили анкетирование по COVID-19 для прилетающих из-за рубежа

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Гражданам, прилетевшим в Россию не нужно проходить анкетирование о COVID-19 Фото:

Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за границы. Это следует из постановления ведомства.

«Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», — сказано в документе. Изменения позволят отменить анкетирование для людей, прилетевших из-за рубежа.

Ранее гражданам при прибытии из-за рубежа было необходимо сдавать ПЦР-тест при отсутствии COVID-сертификата. Также приезжающие были обязаны заполнять анкету перед пересечением российской границы.

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Роспотребнадзор отменил анкетирование о COVID-19 для прилетающих в Россию из-за границы. Это следует из постановления ведомства. «Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», — сказано в документе. Изменения позволят отменить анкетирование для людей, прилетевших из-за рубежа. Ранее гражданам при прибытии из-за рубежа было необходимо сдавать ПЦР-тест при отсутствии COVID-сертификата. Также приезжающие были обязаны заполнять анкету перед пересечением российской границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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