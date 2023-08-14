Московские врачи подключились к спасению пострадавших во взрыве на месторождении ХМАО

15 августа 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

К спасению пострадавших подключились врачи московского центра имени Вишневского Фото: Анна Майорова © URA.RU К спасению пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийского автономного округе подключились врачи московского ожогового центра имени Вишневского. Вместе с югорскими медиками они определили ход лечения, сообщил замдиректора окружного депздрава Максим Малхасьян. «Мы консультируемся с федеральным ожоговым центром имени Вишневского. Наши специалисты совместно с федеральными специалистами определили тактику лечения. Транспортировка на текущий момент не требуется. Окружные центры имеют необходимый уровень подготовки, оснащения — не ниже федеральных», — сказал Малхасьян на видео в telegram-канале окружного правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что шестерых пострадавших от взрыва на месторождении отправили в ожоговые центры ХМАО. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Во время ЧП также погиб один человек.

К спасению пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийского автономного округе подключились врачи московского ожогового центра имени Вишневского. Вместе с югорскими медиками они определили ход лечения, сообщил замдиректора окружного депздрава Максим Малхасьян. «Мы консультируемся с федеральным ожоговым центром имени Вишневского. Наши специалисты совместно с федеральными специалистами определили тактику лечения. Транспортировка на текущий момент не требуется. Окружные центры имеют необходимый уровень подготовки, оснащения — не ниже федеральных», — сказал Малхасьян на видео в telegram-канале окружного правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что шестерых пострадавших от взрыва на месторождении отправили в ожоговые центры ХМАО. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Во время ЧП также погиб один человек.