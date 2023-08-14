14 августа 2023

Московские врачи подключились к спасению пострадавших во взрыве на месторождении ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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К спасению пострадавших подключились врачи московского центра имени Вишневского Фото:

К спасению пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийского автономного округе подключились врачи московского ожогового центра имени Вишневского. Вместе с югорскими медиками они определили ход лечения, сообщил замдиректора окружного депздрава Максим Малхасьян.

«Мы консультируемся с федеральным ожоговым центром имени Вишневского. Наши специалисты совместно с федеральными специалистами определили тактику лечения. Транспортировка на текущий момент не требуется. Окружные центры имеют необходимый уровень подготовки, оснащения — не ниже федеральных», — сказал Малхасьян на видео в telegram-канале окружного правительства.

Ранее URA.RU рассказывало, что шестерых пострадавших от взрыва на месторождении отправили в ожоговые центры ХМАО. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Во время ЧП также погиб один человек.

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К спасению пострадавших во время взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийского автономного округе подключились врачи московского ожогового центра имени Вишневского. Вместе с югорскими медиками они определили ход лечения, сообщил замдиректора окружного депздрава Максим Малхасьян. «Мы консультируемся с федеральным ожоговым центром имени Вишневского. Наши специалисты совместно с федеральными специалистами определили тактику лечения. Транспортировка на текущий момент не требуется. Окружные центры имеют необходимый уровень подготовки, оснащения — не ниже федеральных», — сказал Малхасьян на видео в telegram-канале окружного правительства. Ранее URA.RU рассказывало, что шестерых пострадавших от взрыва на месторождении отправили в ожоговые центры ХМАО. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Во время ЧП также погиб один человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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